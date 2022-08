Quanto guadagna un vigile urbano? Stipendio, requisiti, livello

E’ una domanda che molti si pongono vedendoli in stada: quanto prende un poliziotto della municipale ? Chiariamo subito che tutto dipende dalla categoria e dal ruolo che si svolge oltre che dall’esperienza accumulata.

Per diventare vigile urbano ovviamente è necessario avere alcuni requisiti e superare un concorso. Quanto guadagna un agente di polizia municipale all’inizio della carriera? Il livello inferiore è quello C e si parte da un guadagno mensile di 1695 euro lordi che può arrivare fino a 1900 euro per quanti arrivano fino alla posizione C5, superando un concorso interno o raggiungendo limiti di anzianità. Per le categorie superiori le cifre aumentano ma ovviamente servono anche altri requisiti ai quali rispondere.

Stipendio vigile urbano

Il passo in avanti rispetto allo stipendio base è quello della categoria D che però è riservata esclusivamente a chi ha conseguito una laurea. La categoria ha sei livelli di stipendi diversi: il D1, quello più basso, consente di guadagnare 1844 euro lordi al mese, il più alto fa arrivare fino a 2469 euro sempre lordi. Chi raggiunge il livello D6, però, difficilmente opera con la pattuglia in strada ed è più che altro legato a compiti direttivi.

Come diventare vigile urbano e superare, per esempio, i trentamila euro all’anno ? Occorre completare un percorso di studi adeguato e terminare ulteriori prove. Gli aumenti peraltro vanno quasi sempre ad incidere in maniera cospicua sulle figure più rilevanti. Comprese le indennità si può arrivare fino a tremila euro al mese.

Quanto guadagna un vigile urbano? La risposta alla domanda dipende certamente dal ruolo ma anche dal Comune dove si presta servizio. Più in alto è nella giurisdizione (paese, capoluogo di provincia, città metropolitana) e più c’è possibilità di avere un riconoscimento economico rilevante a partire dallo stipendio di un vigile urbano semplice.

Stipendio vigili urbani per categoria

Abbiamo già scritto che lo stipendio lordo mensile base, quello inquadrato nel livello C1 è di 1683 euro; si passa ai 1723 euro del C2 e ai 1771 euro di quello C3, che afferisce alla figura dell’agente scelto. L’assisente scelto (C5) guadagna 1894 euro.

Capitolo stipendio categoria D: il primo livello di tale categoria, il D1, riguarda il vice ispettore che guadagna 1831 euro la mese. L’ispettore, D2, può raggiungere i 1921 euro, mentre i vice commissari (D3) intascano lo stipendio di 2105 euro mensili. Chi arriva al livello D5 è di solito un comandante della polizia municipale e porta a casa 2293 euro lordi mensili. Per i dirigenti il massimo è il livello D6 con 2452 euro di stipendio.

Lo stipendio medio di un agente della polizia municipale dunque varia tra i 1500 e i 2000 euro al mese, ai quali si aggiungono poi tredicesima e indennità. A proposito di quest’ultima voce c’è da sottolineare che l’indennità per il servizio esterno può portare dai 2 ai 10 euro in più al giorno, poi c’è l’indennità di funzione che può aggiungersi allo stipendio e concorrere al raggiungimento di una somma di tremila euro mensili.

Infine la risposta al quesito più gettonato: come si diventa vigile urbano ? Bisogna superare un concorso indetto dal Comune con tanto di prove e requisiti previsti da un apposito bando.