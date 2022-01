Quanto guadagna una guardia giurata? Differenze tra Italia e resto d’Europa

Ti sei mai chiesto quanto guadagna una guardia giurata e se lo stipendio è più alto in Italia o nel resto dell’Europa? In questo breve sondaggio andremo a vedere chi guadagna di più e conosceremo a fondo questa figura professionale.

Cosa fa la guardia giurata?

L’acronimo G.P.G sottintende la mansione di Guardia Particolare Giurata che si dedica alla vigilanza. La sua mansione principale è quella, appunto, di vigilare sui beni privati o pubblici. Può essere dislocata in diversi ambiti e può presidiare non solo infrastrutture, edifici o immobili ma anche garantire l’incolumità degli oggetti di valore e, in senso lato, delle persone. Dico in senso lato perché solo le forze di polizia o, comunque, le autorità di pubblica sicurezza possono tutelare le persone. La mansione della guardia giurata è invece limitata alla sicurezza di un evento o di un contesto come, per esempio, l’entrata di un’aula di tribunale o di locali quali bar, discoteche, eccetera. Possiamo quindi dire che svolgono un ruolo di integrazione a quello delle forze armate.

Responsabilità e mansioni

Queste figure professionali devono essere disponibili a lavorare sia di notte che nei giorni festivi, dipende dal tipo di vigilanza svolta. Il lavoro si svolge prevalentemente a turnazione ciclica o, se riguarda i locali del divertimento, durante il fine settimana. L’equipaggiamento con un’arma non è imposto, anche in questo caso dipende dalla mansione, e il lavoratore può decidere di non avvalersene. Indossa una divisa e può spostarsi con un mezzo se la sua mansione riguarda il trasporto di oggetti di valore.

Va a ricoprire ruoli sia nel settore pubblico che in quello privato facendo del piantonamento fisso, vigilanza attiva, custodia o trasporto. Un particolare ramo della professione si occupa anche di trasportare, custodire e vigilare su armi ed esplosivi. Essendo, quest’ultima, una mansione di grande responsabilità è vincolata da requisiti psicofisici e attitudinali piuttosto severi.

Stipendi in Italia e in Europa

Per diventare una guardia giurata bisogna innanzitutto avere dei requisiti di idoneità fisiche e psicologiche. Bisogna essere in possesso di un attestato di abilitazione al maneggio delle armi, il quale viene rilasciato da una sezione di tiro a segno. Molti istituti di vigilanza, poi, sottopongo i cadetti a dei corsi interni per valutare e testarne le capacità. Infine, per ricevere la qualifica di Guardia Giurata Particolare dopo la formazione è necessario ottenere l’autorizzazione dal Prefetto.

Lo stipendio medio di una guardia giurata supera i 1.000-1.100 euro. Parte da un minimo di 950 euro netti per un massimo di 1.700 euro. Ovviamente la paga varia in base all’esperienza, alla capacità e alla responsabilità della mansione affidata. Se andiamo a vedere i prezzi dei salari in Europa scopriamo che in Spagna un stipendio medio raggiunge i 1.300 euro (200 euro in più) mentre in Germania e in Francia superano abbondantemente i 2.000 euro mensili. Una differenza notevole soprattutto se si considera la pericolosità e la responsabilità del mestiere. Il limite nell’andare a lavorare all’estero riguarda la lingua che deve essere parlata in modo abbastanza fluente per poter interagire con il pubblico. Qualora si dovesse fare un semplice lavoro di custodia allora il discorso cambia e basta presentarsi con una sola conoscenza basilare della lingua estera.