Il sogno di moltissime ragazze è quello di entrare a fare parte nel mondo dello spettacolo. C’è chi vuole fare la modella, chi vuole recitare e chi invece vorrebbe diventare velina. Il che non è un’idea malvagia considerato che si ha un’ottima visibilità e diventa così un ottimo trampolino di lancio.

Quanto guadagna una velina in generale

Insieme ai conduttori e agli inviati, le veline di Striscia la Notizia sono le protagoniste del TG satirico. Tuttavia il loro lavoro e il loro ruolo non si limita certo agli stacchetti. La domanda per questo sorge spontanea: quanto guadagna una velina? Ecco i suoi incassi, per la precisione analizzati su scala settimanale, su scala mensile e su scala annuale.

Quanto guadagnano le veline alla settimana

Inutile nascondersi dietro ad un dito. È molto allettante coprire il ruolo di velina, perché si acquisisce padronanza con la telecamera e si tenta il tutto per tutto per debuttare nel mondo della televisione. La stragrande maggioranza delle vip oggi più famose e pagate della TV è partita dal bancone di Striscia la Notizia. Si pensi a Laura Freddi, ad Elisabetta Canalis, Melissa Satta o Giorgia Palmas. Alla stregua delle veline, anche le letterine (si pensi ad Ilary Blasi oggi affermata presentatrice) hanno avuto lo stesso identico ruolo all’interno dei programmi televisivi.

Volendo parlare dei guadagni ai giorni nostri a settimana si parla di circa 1500 euro per velina. In termini giornalieri, le veline di Striscia LA Notizia guadagno sui 200 euro ciascuna, per fare lo stacchetto sul bancone del programma di Antonio Ricci. Nonostante vengano sottoposte ad una selezione molto rigida prima di giungere lì, coloro che riescono a superare le prove, si creano nell’immediato un nome e una reputazione nel settore.

Stipendio veline mensile e annuale

Non sono dati confermati, ma pur non essendo fonti ufficiali, c’è un’ampia certezza delle somme che stiamo indicando. Volendo parlare di guadagno mensile, lo stipendio della velina si aggira intorno ai 5000 euro mensili netti. Può sembrare una cifra molto alta, e in vero è solo l’inizio dei loro incassi. Ci sono tante altre piccole sfaccettature che vanno considerate quando si parla di guadagno per le veline: ovvero gli impegni di contorno che riescono a crearsi una volta incanalate.

Sempre rimanendo in tema di solo stipendio, l’incasso annuale supera i 60 mila euro. Questo perché ci sono ulteriori considerazioni da fare sul lavoro delle veline. Una volta che si sono create un nome e una visibilità riescono a decollare altrove. Ad esempio spesso vengono ospitate in altre programmi, sono chiamate per creare delle collaborazioni con brand di lusso, vengono scritturate per sponsorizzazioni di prodotti o servizi, prendono parte a delle serate nei locali. La qual cosa aumenta in modo notevole il loro incasso annuale che spesso supera le centinaia di migliaia di euro.

Molte veline hanno avuto modo di entrare in maniera attiva nel mondo dello spettacolo e vedere crescere in modo esponenziale non solo il proprio patrimonio ma anche le proprie abilità professionali. Dopo aver visto quanto guadagnano le veline di Striscia la Notizia, possiamo dire che anche per questo le ragazze hanno l’ambizione di diventare le soubrette del bancone del programma satirico, con l’obiettivo cioè di sfondare nella televisione.