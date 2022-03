Quanto guadagna Verstappen? All’anno, stipendio 2022

Max Verstappen è un pilota di Formula 1 che recentemente ha firmato un contratto milionario per la F1 con Red Bull. Vediamo di seguito quanto guadagna ora.

Verstappen: chi è, guadagno e stipendio 2022

Max Verstappen è nato ad Hasselt in Olanda il 30 settembre 1997, figlio dell’ex pilota di Formula 1 Jos Verstappen (acclamato campione presente in due podi con la Benetton nel 1994 da secondo pilota dietro Schumacher). Max ha iniziato la sua carriera in Formula 1 nel 2015, guidando la Toro Rosso, per poi passare alla Red Bull. Alla guida della monoposto della celebre “bevanda” è divenuto il pilota più giovane ad aver vinto una gara nel Mondiale di F1: a soli 18 anni, 7 mesi e 15 giorni. Se si cerca sul web max verstappen wikipedia si possono conoscere ulteriori dettagli sulla sua vita privata e sulla sua professione e carriera da pilota.

Forse non tutti sanno, invece, che verstappen pilota ha rinnovato con successo il contratto in scadenza con la scuderia red bull f1, sottoscrivendo recentemente un incredibile accordo record, che, nella storia in Formula 1, lo farà sicuramente ricordare fra i piloti più pagati di sempre. Per il quotidiano inglese The Times, il connubio verstappen red bull porterà il pilota olandese a guadagnare circa 40 milioni di sterline a stagione (corrispondenti a circa 48 milioni di euro). Questa stima è relativa ai prossimi quattro anni. Nel 2021, il reddito annuale del pilota olandese è stato di 17,220 milioni e in classifica era dietro a Lewis Hamilton.

Fra i piloti red bull, il campione del mondo in carica, è titolare di un contratto che sarebbe dovuto scadere nel 2023, ma , secondo quanto riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf, verstappen max avrebbe prorogato gli effetti dell’accordo di almeno altre quattro stagioni. Ne discende che il suo nuovo stipendio risulterà duplicato rispetto a quello precedente e si avvicinerà al contratto di Lewis Hamilton: per entrambi gli accordi sono inoltre previsti dei bonus.

La notizia non è stata commentata da Red Bull, ma l’intesa è stata siglata da poco, agli inizi di marzo 2022. Questa novità contrattuale, mette la parola “fine” su qualsiasi pettegolezzo a riguardo, secondo il quale la Mercedes avrebbe contattato Verstappen per la prossima stagione e per sostituire Hamilton alla fine del suo mandato. Prima della firma del nuovo accordo “max verstappen red bull”, quest’ultimo ed Hamilton avrebbero dovuto raggiungere insieme i termini contrattuali con le rispettive scuderie.

Verstappen guadagno Red Bull 2022

In formula 1 verstappen non è l’unico pilota con questo trattamento. La Red Bull, infatti non è l’unico marchio a fare contratti esclusivi, prospettando la possibilità che in un prossimo futuro possano andarsene altri piloti. Dopo il caso di Hamilton, potrebbe esserci anche una possibilità nella scuderia Ferrari.

Per esempio, la McLaren ha offerto a Lando Norris un nuovo contratto all’inizio del 2022, ed erano passati solo nove mesi dalla scadenza del precedente contratto. Altri team di Formula 1 hanno contattato Norris, ma questi ha firmato una proroga di quattro anni, che secondo alcune voci, sarebbe del valore di circa 20 milioni di sterline a stagione, fino al 2025.

In f1 verstappen è l’attuale campione del 2021.