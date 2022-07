Quanto guadagna Vettel? All’anno, in Aston Martin, in Ferrari

Vettel Sebastian è un pilota automobilistico tedesco della Formula 1, appartenente alla scuderia Aston Martin.

Vettel Sebastian: dall’esordio in Formula BMW al debutto in Formula 1

Quanto guadagna all’anno Vettel ? In questi giorni, la curiosità è la sovrana indiscussa circa la vita del campione tedesco. Sicuramente, influisce la sua ultima dichiarazione attraverso la quale annuncia il suo ritiro.

Soffermiamoci un po’ sulla storia della carriera di Vettel. Nel 2003, Sebastian esordisce nel campionato tedesco di Formula BMW, che nell’anno seguente lo promuove con ben 18 vittorie su 20 gare disputate.

Nel 2005, in seguito al successo ottenuto nel campionato precedente, Vettel prova per la prima volta la Formula 1, la Williams FW27. Questo evento è la penna che scrive le sue imprese automobilistiche.

Infatti, nel 2006 – all’età di soli 19 anni – a bordo della BMW Sauber, debutta in Formula 1 come terzo pilota e come collaudatore.

L’ascesa della carriera: Toro Rosso e Red Bull

La fama di essere uno dei piloti più forti al mondo comincia con la sua partecipazione al Gran Premio d’Ungheria (2007/2008). In questa circostanza, Vettel sostituisce Scott Speed a bordo della Toro Rosso. Questa sostituzione è il battesimo che consacra il pilota nella Scuderia Alpha Tauri. Di questo periodo si ricorda l’inaspettata vittoria al Gran Premio d’Italia (2008), che ottiene sotto un fortissimo temporale. Questa vittoria, all’età di 21 anni, lo premia come il più giovane vincitore di un Gran Premio di Formula 1, record che conserva fino all’arrivo Max Vertappen.

Nel 2009, Vettel passa dalla Toro Rosso alla Red Bull, dove diviene l’uomo dai “successi iridati”, ben 38. Tra questi vale il piacere menzionare la pole position che regala alla Scuderia austriaca, con due vittorie consecutive al Gran Premio in Cina. Vettel segna la storia della Red Bull e non solo aggiudicandosi 4 volte il titolo mondiale.

La storia d’amore con la Ferrari e l’ingaggio nell’Aston Martin

Dal 2015 al 2020, Vettel si lega alla Ferrari. La rossa di Maranello conquista il suo cuore. E come tante storie d’amore, anche questa vive un forte travaglio. Il suo arrivo in Ferrari comincia in maniera positiva. Vettel conquista il podio nel Gran Premio di Malesia e subito dopo nel Gran Premio in Cina.

La sfida perfetta è con Hamilton, pilota britannico alla guida della Mercedes e vincitore di 2 titoli mondiali. Ma c’è un deficit di potenza rispetto alla Scuderia di Stoccarda che distrugge il romantico sogno d’amore di Vettel con la Ferrari. La disfatta si ha Singapore, al momento della partenza avviene un insolito incidente tra il pilota tedesco, Kimi Raikkonen e Max Verstappen, che diventa una caso tutt’ora irrisolto. Questo accadimento sancisce l’uscita di Vettel da Maranello, che si ufficializza nel 2020 con in vista 14 successi e l’insegna di essere il terzo pilota al mondo più vincente della storia e del team rosso. Vettel è anche uno dei più ricchi del paddock, con il suo guadagno attuale di 13 milioni di euro annuali.