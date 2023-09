Quanto guadagnano i calciatori della Juventus: monte ingaggi, stipendi, Pogba, Rabiot

Vi siete mai chiesto quanto guadagnano i calciatori della Juventus? Cristiano Giuntoli, arrivato come nuovo direttore sportivo della squadra bianconera, ha dovuto fare un grande lavoro per abbassare il monte ingaggi di un team che negli ultimi anni aveva chiesto un po’ troppo alle sue finanze. Cessioni come quelle di Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci hanno fatto scendere drasticamente il tutto con delle novità interessanti.

Il calciatore che guadagna di più al momento è il francese Paul Pogba che guadagna 8 milioni di euro netti l’anno, ma visto lo stato precario dal punto di vista fisico si lavora per allungare il contratto in scadenza nel 2026 spalmando l’ingaggio. Dietro di lui ci sono Adrien Rabiot, che ha rinnovato annualmente l’estate scorsa, e Dusan Vlahovic che sono fermi, si fa per dire, a sette milioni. Andiamo a vedere tutto più da vicino con alcuni particolari molto interessanti.

Quanto guadagnano i calciatori della Juventus? Ecco tutti i numeri

Ecco quanto guadagnano i calciatori della Juventus:

Pogba 8

Rabiot 7

Vlahovic 7

Szczesny 6.5

Alex Sandro 6

Chiesa 5

Bremer 5

Danilo 4

Milik 3.5

Rugani 3.5

Locatelli 3

Kean 2.5

McKennie 2.5

Kostic 2.5

Weah 2

De Sciglio 1.5

Perin 1.5

Fagioli 1

Gatti 1

Miretti 1

Pinsoglio 0.3

Risulta difficile capire quanto guadagna invece Andrea Cambiaso che dopo un anno di prestito è tornato a Torino giocando da titolare al posto di Filip Kostic le due gare che hanno aperto il campionato. E a leggere si vede che le cifre sono molto differenti basti pensare che i bianconeri avevano dato per tre anni ben 30 milioni annui a Cristiano Ronaldo. Sarà interessante vedere cosa accadrà giorno dopo giorno alla ricerca di colpi dis cena importanti con alcuni calciatori che potrebbero arrivare. intanto in scadenza ci va anche Alex Sandro che permetterebbe alla società di veder abbassato ancora il monte ingaggi alleggerito dallo stipendio di un giocatore ormai al canto del cigno della sua carriera.