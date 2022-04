La figura degli influencer, ormai una vera e propria professione, si è imposta da qualche anno diventando improvvisamente popolare. Di solito si definisce influencer quella persona dotata di qualità comunicative in grado di attirare attorno a sè migliaia di adepti. Un vero opinion leader che viene poi ingaggiato da aziende come promoter. Insomma, è una figura professionale nuova e adatta praticamente a tutti, soprattutto a quelli che sanno come usare i social come Instagram l mediante la pubblicazione quotidiana di foto e di ig stories app. Ma la domanda è: quanto può arrivare a guadagnare un influencer su questa piattaforma?

Quanto si guadagna con un account Instagram Italia?

I guadagni con Instagram page (il cui sito è www.Instagram.com), come si può facilmente immaginare, sono variabili, commisurati alla categoria dell’influencer la quale, a sua volta, è determinata innanzitutto dal numero dei follower.

Non esiste un unico parametro che ci dica lo stipendio medio di un influencer. Tuttavia è possibile azzardare qualche ipotesi. Ad esempio, può arrivare a guadagnare cifre esorbitanti in base al numero di like o di followers. Quindi è una professione per così dire meritocratica perchè basa i suoi guadagni a seconda dei numeri che porta a casa.

Aspetto importante, e questo vale per ogni social, è il tasso di interazione, ossia l’attrattività che un post su Instagram costruisce in ogni contenuto (ig story, foto Instagram, stati Instagram). Questo significa che una foto o un post genera un guadagno proporzionale al modo con cui riesce ad attrarre pubblico. Andando più nel dettaglio, Instagram presta attenzione alle immagini, quindi le aziende le usano per pubblicizzare i propri contenuti o semplicemente per estendere la propria presenza sul web.

Le cifre

Come funziona Instagram dal punto di vista del guadagno? Notiamo senza stupore che persino i micro influencer, quindi personalità che non hanno un seguito notevole, riescono a guadagnare molto bene in base ai contenuti e alle inteazioni. In particolare riescono a portare a casa 30 euro a post. Una cifra non altissima, ma comunque ottima per chi vuole avventurarsi in questo mondo ultracompetitivo una volta effettuata una registrazione Instagram.

Salendo di grado, scopriamo che un influencer di piccolo o medio rango guadagna dai 100 ai 200 euro in base ad ogni contenuto. Esistono poi i mega influencer che su Instagram possono arrivare a toccare cifre incredibili. Si pensi a calciatori come Messi e Cristiano Ronaldo che sono in grado di guadagnare più di 500.000 euro a post.

Guadagni con Instagram In Italia, la tabella

In Italia il mestiere di influencer è esploso dopo il caso di Chiara Ferragni, ma negli ultimi anni sono tanti i personaggi dello spettacolo che usano Instagram come guadagno secondario.

Nel nel nostro Paese sono i Ferragnez a guidare la classifica, o la tabella, con i maggiori introiti (derivanti soprattutto dalle Instagram stories). Il duo Fedez e Chiara Ferragni occupa rispettivamente il terzo ed il primo posto nella speciale classifica di influencer. Nella classifica troviamo poi personaggi dello spettacolo come Gianluca Vacchi al secondo posto. Mentre non mancano nomi importanti della musica e del calcio come Gianluigi Buffon e Vasco Rossi.