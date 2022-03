Quanto si guadagna con Instagram? In Italia, tabella guadagni

La figura degli influencer si è imposta all’attenzioni di tutti noi già da qualche anno, e per alcuni è diventata addirittura una professione. Le figure più famose del web e dei social si sono affermate anche in tv. Uno dei social più utilizzati da chi pubblica maggiormente contenuti come fonte di guadagno, è sicuramente Instagram. Ma quanto può arrivare a guadagnare un influencer su questa piattaforma?

Quanto si guadagna con Instagram?

I guadagni, come si può facilmente immaginare, sono variabili, commisurati alla categoria dell’influencer la quale, a sua volta, è determinata innanzitutto dal numero dei follower. SU instagram, ad esempio un cosiddetto nano influencer vanta dai 50mila ai 300mila follower, i macro influencer arrivano ad oltre 500mila seguaci e infine le celebrities i cui contatti superano il milione.

Nello specifico, ogni post genera guadagni determinati, oltre che dal numero dei follower anche dal tasso di interazione, prodotto in media da ogni contenuto pubblicato. Questo significa che una foto genera un guadagno commisurato al numero delle visualizzazioni, al tipo di interazione (visualizzazione, tempo medio, interazione con il profilo etc.) e alla presenza media su quel profilo.

Teniamo conto che Instagram si presta particolarmente alla targetizzazione dell’offerta commerciale, per cui non è raro che aziende e brand famosi puntino sui social per fare pubblicità e generare contatti proprio nella specifica fascia di pubblico a cui desiderano rivolgersi. Ovviamente, dati i costi inferiori rispetto al beneficio apportato al proprio volume di affari, in tanti abbandonano le forme di pubblicità tradizionali e decidono di investire su Instagram e su altri social simili.

Entrando nel dettaglio, scopriamo che in effetti il business non è affatto trascurabile e i più attivi e conosciuti arrivano a generare notevoli guadagni.

Un micro influencer circa 30 Euro per ogni suo post; sebbene le cifre non siano ancora fantasmagoriche, va ricordato che i contenuti si limitano a semplici foto o pacchetti di reel e storie, quindi i guadagni dipendono dalla frequenza di pubblicazione.

Salendo di grado, scopriamo che un influencer di piccolo o medio rango guadagna dai 100 ai 200 Euro per ogni contenuto condiviso, mentre chi vanta oltre un milione di follower porta a casa anche 500 Euro per ogni post.

Secondo un recente studio, Cristiano Ronaldo, uno dei personaggi che vanta il maggior numero di seguaci al mondo, riesce a guadagnare oltre 500mila Euro in media per ogni suo post!

Guadagni con Instagram In Italia, la tabella

E In Italia? Sebbene lontani da questi numeri, anche i Italia operano personaggi famosi che si sono convertiti alla nuova professione di imprenditore del web.

Diciamo subito che nel nostro Paese sono i coniugi Ferragnez a guidare la classifica; il duo Fedez e Chiara Ferragni occupa rispettivamente il terzo ed il primo posto nella speciale classifica di influencer più prolifici. Nel complesso marito e moglie guadagnano circa 80mila Euro (50mila lei, circa 30mila lui) per ogni loro post. Nella classifica troviamo Gianluca Vacchi al secondo post ed altri personaggi famosi come Gianluigi Buffon e Vasco Rossi.

Un discorso a parte va fatto per Khaby Lame. Il simpatico ragazzo la cui storia del ragazzo nato in Senegal ma cresciuto a Chivasso, da operaio si è ritrovato ad essere uno degli influencer più conosciuti al mondo, con oltre 100milioni di follower, riuscendo a guadagnare più di 80mila Euro per ogni suo divertente video.