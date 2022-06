Quanto si può guadagnare con TikTok nel 2022?

Ormai è inutile tenerlo nascosto: TikTok rappresenta il social media più di tendenza di questi ultimi anni. E così come tutte le novità che approdano nel mondo digitale, anche in questo caso la possibilità di ricavare denaro è veramente enorme.

Ecco perché abbiamo deciso di scrivere un articolo dedicato, in modo da capire meglio come funziona la monetizzazione su TikTok e quando un utente potrebbe ricavare da questo social.

Si possono davvero fare soldi con TikTok?

Per rispondere molto brevemente: sì. Ad ogni modo, esistono 3 vie principali per poter guadagnare tramite questa applicazione, ovvero:

Guadagnare direttamente da TikTok tramite il Creator Fund

Pubblicizzare e sponsorizzare marchi e brand

Vendere prodotti o servizi tramite la piattaforma stessa

Per poter entrare nel programma del Creator Fund di TikTok, gli utenti dovranno raggiungere un requisito minimo di follower (che varia di anno in anno), nonché ricevere almeno 100.000 visualizzazioni nell’ultimo mese (30 giorni per essere più precisi.)

Diversa è chiaramente la situazione se si viene contattati da brand che richiedono collaborazioni e sponsorizzazioni: in questo ultimo periodo abbiamo assistito ad un incremento delle pubblicità e sponsorizzazioni di marchi di bookmakers online, data la loro incredibile ascesa in questi anni.

Nell’ultimo caso, il processo è molto semplice: basta semplicemente caricare video e contenuti che presentino i prodotti od i servizi offerti, lasciando nella propria Bio un link dello Store; in questo modo, le persone che visualizzeranno i vostri contenuti saranno incuriositi da ciò che vendete, e potrete ricavare maggiore profitto grazie all’afflusso di utenti provenienti da TikTok.

Quanto si può guadagnare in un anno con TikTok?

Ma arriviamo ora al sodo del nostro articolo: un’analisi di quanto un utente potrebbe guadagnare tramite questa piattaforma social.

Il guadagno, chiaramente, varia in base al numero di followers che si possiede ed in base al numero di visualizzazioni complessive totalizzate: un utente con un buon numero di visualizzazioni e followers, si stima che possa guadagnare fino a 10.000€ per post.

Famosissimo è ormai l’esempio della TikToker Addison Rae, che in un anno pare abbia raggiunto un profitto (solo ed esclusivamente dalle visualizzazioni dei suoi video), pari a 5 milioni di dollari.

Naturalmente si tratta di un caso eccezionale e spropositato, ma è interessante per capire le dinamiche di guadagno di questa piattaforma.

Un’altra testimonianza ci arriva da Tony Sloterman, il Product Owner di casinobonusfinder.ca, il quale ha affermato: “Ho accolto con grande entusiasmo lo sbarco di TikTok come nuova piattaforma social. Tramite brevi video si riesce a creare un impatto molto forte sui nostri followers. Per diverse aziende ciò significa fidelizzare ancora di più i propri consumatori ed attirarne di nuovi. Inutile dire che anche per il settore del gioco d’azzardo online, questo social è una piccola riserva d’oro”.

Conclusioni

Siamo giunti quindi alla conclusione del nostro articolo incentrato sui possibili guadagni ottenibili dalla piattaforma social di TikTok.

Come abbiamo potuto constatare, le modalità di guadagno sono davvero tante; tuttavia, come in ogni altro modello di business, bisognerà prima iniziare a farsi conoscere e iniziare a farsi un nome nel mondo di TikTok, convincendo così anche aziende esterne a stringere collaborazioni e partnership, in modo da incrementare il guadagno complessivo.