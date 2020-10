Quarantena e tamponi, cambia tutto: cosa prevede il nuovo Dpcm

By

Covid, svolta del Cts: quarantena ridotta e stop a doppio tampone. Le decisioni del Comitato tecnico scientifico passeranno al vaglio del Governo e delle Regioni prima di entrare nel prossimo Dpcm

Il Comitato tecnico scientifico avrebbe stabilito, durante la riunione di emergenza per fare il punto sulla situazione Covid in Italia, di cambiare la durata della quarantena. Inoltre una grossa novità riguarderebbe i guariti, non più sottoposti alla misura del doppio tampone. Ne dà notizia l’Ansa.

Quarantena: cosa cambia per positivi e guariti secondo il Cts

Il Cts avrebbe abbassato a 10 giorni il periodo di quarantena. Gli asintomatici che non riusciranno a negativizzarsi, dopo 21 giorni avranno comunque concluso l’isolamento. Il protocollo prevede 10 giorni di quarantena e un tampone molecolare. Se l’esito dovesse essere positivo, il soggetto dovrà stare in quarantena per un’altra settimana e ripetere il test.

Qualore non dovesse ancora essersi negativizzato, dovrà rimanere altri 4 giorni in casa e ripetere il tampone. Se anche quest’ultimo dovesse essere positivo, l’asintomatico potrà comunque uscire e tornare alla quotidianità. Il Cts ha preso in considerazione studi internazionali che dimostrano che dopo 20 giorni la carica virale è talmente bassa da non permettere ai positivi di infettare.

Se invece, al termine dei 10 giorni, il positivo dovesse essersi negativizzato, non sarà necessario ripetere il tampone come accade oggi.

Cambiano i protocolli per i tamponi: cosa cambia per i contatti

Tamponi rapidi, molecolari e antigenici, potrebbero essere autorizzati per i contatti dei positivi. Secondo l’Ansa, lo avrebbe stabilito il Comitato tecnico scientifico durante la riunione di emergenza per decidere nuove misure per limitare la diffusione del coronavirus.

Il Cts vorrebbe coinvolgere nel procedimento di analisi i medici di famiglia e i pediatri dove possibile. Tutte le decisioni degli esperti dovrebbero essere contenute nel prossimo Dpcm dopo che verranno discusse in un confronto con le Regioni.

