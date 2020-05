Quarta gravidanza per Kate Middleton? Secondo gli esperti l’annuncio è imminente

L’epidemia sta mettendo in ginocchio tutto il Regno Unito. Il virus continua a mietere vittime e per gli abitanti è ancora tempo di confinamento e distanziamento sociale.

Lo stesso vale per i reali inglesi che, nel rispetto delle istituzioni, si sono isolati nelle loro abitazioni in attesa di tempi migliori. Kate Middleton, ad esempio, insieme al Principe William e ai tre figli, sono nella loro tenuta di campagna ad Anmer Hall e, con un ottimo spirito di collaborazione, affrontano con il sorriso sulle labbra tutti i problemi legati alla pandemia.

Hanno ridotto all’osso gli impegni, ma quelli indispensabili si svolgono in smart working. E in questo nuovo equilibrio familiare spunta una nuova indiscrezione sulla vita di coppia di Kate e William. Un’indiscrezione che è trapelata sui giornali diverse volte, ora però si fa più insistente.

Gli esperti affermano che, presto o tardi, Kate Middleton annuncerà al mondo di essere incinta per la quarta volta. A parlare è Phil Dampier. Lo ha confermato in una recente intervista alla BBC Radio, e il gossip subito ha fatto il giro del web. A convincere l’esperto e lo studioso dei reali inglesi è stato l’atteggiamento di Kate Middleton.

La duchessa, di recente, è apparsa semplicemente radiosa in tutti i suoi incontri virtuali di lavoro. Dampier nel passare in rassegna le ultime apparizioni della duchessa, avrebbe notato anche un certo feeling con il Principe che, nell’ultimo periodo, è stato messo a dura prova a causa della Megxit. I due pare che abbiano trovato un’affinità di coppia, cancellando di fatto tutti i rumor di un possibile divorzio che sono trapelati nel dicembre dello scorso anno. L’esperto afferma quindi che il confinamento è stato propizio per i duchi di Cambridge. I video infatti parlano molto chiaro e lasciano particolari evidentissimi. Ma non è finita qui.

Spunta un altro particolare che supporta la tesi dell’esperto. Kate Middleton nel corso dell’ultimo mese e mese ha dimostrato un grande interesse per la salute dei più piccoli.

Non solo ha cercato di tirare su il morale dei medici e delle infermiere, ma ha avuto diversi colloqui con altrettante associazioni benefiche rivolte alla cura dei disabili e dei bambini con difficoltà motorie. Lo ha sempre fatto, ma durante i giorni bui di lockdown, l’interesse della Middleton più e più volte è stato rivolto ad attività di questo genere. Se così fosse, Dampir afferma che la notizia di un quarto figlio dei duchi potrebbe arrivare a breve. Entro il mese di maggio e, forse, l’arrivo di un fiocco rosa o azzurro per la famiglia reale, potrebbe essere un bellissimo toccasana.

