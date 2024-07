Radhika Merchant chi è: patrimonio, padre, famiglia

Un matrimonio da Mille e una notte con una ragazza che potrebbe essere la principessa Jasmine della favola di Aladdin. E invece è tutto vero e avviene proprio in Asia, dove Radhika Merchant ha spostao quello che a ragione può essere chiamato un buon partito. Il suo neo sposo Anant Ambani è il minore tra i figli di Mukesh Ambani, al momento considetato l’uomo più ricco del mondo.

Ci sono tutti gli elementi per un matrimonio da favola, inziato con mesi di preparativi e conclusosi con 3 giorni di festeggiamenti, fra vestiti magnifici e ospiti d’onore. Tra i presenti c’erano anche Tony Blair, Boris Johnson, John Kerry, Drake e David Beckham.

Radhika Merchant e il patrimonio di famiglia

Vedendo le foto della cerimonia, durata dal 12 al 14 luglio in India, più di una persona si sarà chiesta a quanto ammonta il patrimonio di famiglia. Partiamo da Radika Merchant, il cui padre Viren Merchant è un imprenditore nel settore farmaceutico, a capo della società Encore Healthcare. Dopo la laurea a New York ora anche la 29enne neosposa lavora nell’azienda col padre.

Numeri precisi sul laoro patrimonio non se ne trovano, ma ci sono quelli della famiglia dello sposo; il solo Anant ha un patrimonio netto stimato attorno ai 40 miliardi di dollari.

Galeotto fu un viaggio in auto

Una gita con gli amici, in macchina con uno sconosciuto: uno sguardo e scocca la scintilla. Così Rachida Merchant ha raccontato l’amore nato con Anant, che ha portato oggi al matrimonio e alla creazione di una nuova famiglia. Anche per lo sposo è stato un colpo di fulmine: ha infatti confessato che non pensava di sposarsi, ma Radhika è diventata il suo pilastro nelle difficoltà della vita.