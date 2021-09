Raffaella Fico: chi è, vita privata, figlia Pia, GF Vip

Raffaella Fico è una showgirl, modella e attrice napoletana, diventata famosa, nel 2008, durante la sua partecipazione al Grande Fratello. Classe 1988, Raffaella, dopo la sua partecipazione al reality, si trovò al centro di molti gossip per via della sua relazione con il calciatore Mario Balotelli. Nel 2012, Raffaella resta incinta del calciatore che però, inizialmente, decide di non riconoscere la figlia Pia. Dopo molti alti e bassi, Balotelli si dichiara felice di fare il papà e recupera anche il suo rapporto con Raffaella. La showgirl ha partecipato anche a L’Isola dei Famosi, nel 2011. Il 13 settembre, Raffaella Fico varcherà nuovamente la porta rossa, ma questa volta da “Vip”.

Raffaella Fico – Scheda

Nome: Raffaella

Cognome: Fico

Data di nascita: 28 gennaio 1988

Età: 33 anni

Segno Zodiacale: Acquario

Luogo di nascita: Cercola (Napoli)

Professione: showgirl, modella e attrice

Profilo instagram ufficiale: @ficoraffaella

Raffaella Fico chi è, famiglia, vita privata

Raffaella Fico, è nata a Cercola, in provincia di Napoli, il 28 gennaio del 1988. Molto legata ai suoi genitori, Alfonso e Antonietta, proprietari di una piccola bottega di frutta e verdura, e a suo fratello Francesco. Raffaella cresce a Casalnuovo di Napoli e si diploma al liceo socio-pedagogico. La sua bellezza non passa inosservata e Raffaella è sempre stata anche attratta dal mondo della moda e dello spettacolo. Esordisce in tv nel 2008, quando entra come concorrente al Grande Fratello. Da lì, inizierà la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Raffaella Fico lavoro

Prima di esordire nel mondo dello spettacolo, Raffella si affaccia al mondo della moda. Nel 2007 partecipa alla nota competizione nazionale Miss Italia, ottenendo il titolo di Miss Grand Prix. L’anno successivo, parteciperà al Grande Fratello, che sarà per lei un vero e proprio trampolino di lancio. Nell’estate 2008 debutta come attrice, nel film Sguardi diversi e partecipò, nel ruolo dell’inviata, a Lucignolo. Alla fine dello stesso anno uscì il suo calendario per l’anno 2009 edito dal settimanale Max. Partecipò come valletta a diversi programmi tv, come Colorado, Centoxcento, quiz tv condotto da Enrico Papi, e Gran Hotel Chiambretti, nel 2015. A febbraio 2011 la ritroviamo in un altro reality, come concorrente dell’ottava edizione de L’isola dei famosi, condotto da Simona Ventura su Rai 2. Nel 2016, Raffaella diventa meteorina e nel 2015 esordisce come opinionista per il programma sportivo di 7 Gold. Il 13 settembre, Raffaella Fico varcherà nuovamente la porta rossa, ma questa volta da “Vip”.

Raffaella Fico vita sentimentale

Raffaella Fico è stata legata per un anno al calciatore Cristiano Ronaldo, la relazione è terminata nel 2011. Raffella dopo la fine di questa storia, conosce e si innamora di un altro calciatore, Mario Balotelli. Dalla loro relazione nasce loro figlia, Pia, nel dicembre 2012. Raffaella ha combattuto tanto affinchè Balotelli riconobbe la loro bambina, nata quando la loro relazione era già terminata. Alla fine Balotelli si dimostra un padre amorevole e affidabile. Successivamente Raffaella inizia una relazione con il figlio di Umberto Tozzi, Gianluca, dove si vociferava anche di un imminente matrimonio, ma la storia termina dopo pochi mesi. Ora, Raffaella si dichiara single.

Raffaella Fico instagram

Raffaella Fico su Instagram conta oltre 600mila followers e più di 700 post condivisi con i fan.