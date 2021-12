Raimondo Todaro insegnante Amici 21: chi è, età, carriera, moglie famosa

Raimondo Todaro è un famoso ballerino di latino americano, classe 1987, noto per essere uno dei professori della scuola di Amici 21, il talent show, condotto da Maria De Filippi. Todaro, nel nuovo incarico che ricopre all’interno della scuola, collabora fianco a fianco con la ballerina professionista, Francesca Tocca. I due sono stati sposati e sembrerebbe che dopo un periodo di crisi siano tornati insieme. La coppia ha anche una figlia piccola di nome Jasmine. Raimondo è stato e maestro di danza a Ballando con le stelle e coreografo de Il Cantante Mascherato.

Raimondo Todaro – dettagli informazioni

Nome: Raimondo

Cognome: Todaro

Data di nascita: 19 Gennaio 1987

Età: 34 Anni

Segno zodiacale: Capricorno

Luogo di nascita: Catania

Professione: Ballerino

Profilo Instagram ufficiale: @todaroraimondo

Raimondo Todaro chi è, infanzia, età

Raimondo Todaro è nato a Catania il 19 Gennaio del 1987 sotto il segno zodiacale del Capricorno. Si trasferisce con la famiglia in provincia di Verona, dove inizia a muovere i primi passi nel mondo della danza. La sua scelta ricade nel ballo latino americano. Da giovanissimo inizia a partecipare ad alcune gare, conquistando le prime vittorie. Ha un fratello più piccolo di nome Salvatore, con cui condivide questa passione. A oggi, Raimondo è un famoso ballerino di latino americano.

Raimondo Todaro carriera

Raimondo Todaro è un famoso ballerino, maestro e personaggio televisivo italiano. Inizia a muovere i primi passi nel mondo della danza all’età di 9 anni. Nell’arco della sua carriera è riuscito a conquistare per ben diciotto volte il titolo di campione italiano di ballo in svariate discipline. Durante la sua carriera, l’esperienza più importante in campo professionale, l’ha vissuta insieme a sua moglie, Francesca Tocca, conquistando il secondo posto ai campionati italiani di danza latino americana. E’ proprietario, insiem al fratello, della scuola di danza, la Sensei Sicilia. Nel 2005 viene scelto come maestro per la seconda edizione di Ballando con le stelle su Rai 1. Raimondo è stato e maestro di danza a Ballando con le stelle e nel 2020 è responsabile delle coreografie delle esibizioni del talent show canoro Il cantante mascherato, condotto da Milly Carlucci. Da settembre 2021 è uno dei maestri di Amici 21.

Raimondo Todaro moglie e figlia

Raimondo Todaro è sposato con Francesca Tocca, la ballerina professionista di Amici, il celebre talent condotto da Maria De Filippi dove Todaro, adesso, veste le veci dell’insegnante. I due sono stati sposati e sembrerebbe che dopo un periodo di crisi siano tornati insieme. Tra le motivazioni che hanno portato la coppia ad allontanarsi, anche la relazione tra la ballerina e Valentin Dumitru, ballerino di Amici 2020 che la ragazza ha conosciuto nel programma. La coppia ha anche una figlia piccola di nome Jasmine, nata nel 2013.

Raimondo Todaro instagram

Raimondo Todaro condivide con i suoi fan principalmente scatti di lavoro. Il suo profilo conta oltre 310 mila follower.