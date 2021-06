Rama Lila Giustini: chi è, Uomini e Donne, Jonas, figlio

Rama Lila Giustini è una nota influencer, che ha iniziato la carriera televisiva all’interno del programma tv, Uomini e Donne edizione 2014 – 2015 dove scese la scalinata per corteggiatore il tronista spagnolo Jonas Bèrami. I due uscirono insieme dallo studio ma dopo pochi mesi si lasciarono. Attualmente, Rama Lila è fidanzata con un ragazzo che non fa parte dello spettacolo e con il quale ha avuto anche un figlio, Indra.

Chi è Rama Lila Giustini

Nome: Rama Lila

Cognome: Giustini

Età: 26 anni

Data di nascita: 16 Luglio 1994

Segno Zodiacale: Cancro

Luogo di nascita: Milano

Profilo Instagram Ufficiale: @ramalila

Biografia

Rama Lila Giustini è nata a Milano il 16 luglio del 1994. Di origini indiane, la sua infanzia non è stata affatto semplice. Dopo la separazione dei suoi genitori, Rama Lila viene data in affidamento a una nuova famiglia. Durante questi anni, ha confessato di non aver avuto alcun rapporto con il padre biologico. Diventa famosa al pubblico con la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Jonas Berami. I due escono insieme dal programma e iniziano una storia d’amore. Nonostante la loro relazione sia durata solo pochi mesi, sicuramente la notorietà acquisita durante il programma l’ha aiutata molto a realizzarsi. Ora, infatti, è una famosa fashion influencer meglio nota nel mondo social come Rama Lila.

Carriera

Rama Lila Giustini è una ragazza che sin da piccola si è rimboccata le maniche per mantenersi ed essere indipendente. Il suo desiderio più grande è sempre stato quello di lavorare nel mondo della moda e dello spettacolo. Per realizzare il suo sogno ha svolto diversi lavori, dopodiché arriva l’opportunità di farsi conoscere sul piccolo schermo, partecipando, nel 2014, a Uomini e Donne come corteggiatrice dell’attore spagnolo, Jonas Berami. Il suo carattere sensibile ma forte e determinato fa breccia nel cuore del tronista e, i due, escono insieme dalla trasmissione. Nonostante sia stata una coppia molto amata, la loro relazione terminata dopo pochi mesi. Attualmente, Rama Lila lavora come fashion e travel influencer.

Vita privata

Dopo la storia d’amore con Jonas Berami che l’ha resa famosa, Rama Lila si è legata a un ragazzo americano che non fa parte del mondo dello spettacolo. L’influencer milanese è anche diventata mamma di un bellissimo bambino, Indra, di tre anni, nato a Miami in Florida.