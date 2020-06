Rapina da film in banca a Milano, direttore, dipendenti e clienti chiusi in bagno: il colpo

Hanno fatto irruzione in tre. Armati e con addosso guanti e mascherine ‘anti covid’ per occultare il volto e non lasciare impronte. Mentre uno faceva il palo, gli altri due dopo essersi fatti consegnare i cellulari di tutti i presenti, li hanno rinchiusi in bagno: il direttore, quattro impiegati e quattro clienti.

Alcuni di loro sono poi riusciti a liberarsi passando da una finestra, e hanno dato l’allarme al 112 utilizzando un telefono dell’ufficio. Nel frattempo i rapinatori avevano svuotato le casse degli sportelli, portando via oltre 60mila euro dalla cassaforte temporizzata.

La rapina da film in banca a Milano

Colpo da film lunedì mattina, attorno alle 8.30, nella Banca Popolare di Sondrio in via Colonnetta 5 all’angolo con via Cesare Battisti, a due passi dal palazzo di Giustizia, in centro a Milano. Dopo aver portato a termine la rapina, la banda è fuggita apparentemente senza lasciare tracce e per fortuna senza ferire le persone presenti.

Sul caso indagano adesso gli uomini della polizia di Stato, arrivati sul posto con Volanti, Scientifica e detective della Squadra Mobile. Oltre alle testimonianze, i poliziotti stanno analizzando le immagini raccolte dalle telecamere di sicurezza con la speranza di trovare elementi utili per le indagini.

