Rassegna online su Edgar Degas

Edgar Degas in mostra online grazie a Google Arts & Culture

In tempo di pandemia, viaggiare e visitare mostre è diventato difficile. Per questo, Google ha messo a disposizione Arts & Culture un servizio totalmente gratuito che permette agli utenti di assistere virtualmente alle opere di alcuni tra i più importati artisti del nostro tempo. Per accedere, vi servirà digitare l’indirizzo: https://artsandculture.google.com/project

Come recita il titolo, proprio su questo portale, sarà presente anche una raccolta di quadri dedicati al pittore Edgar Degas. Avrete così la possibilità di accedere (almeno a distanza) a una selezione di 476 tre le sue opere più belle.

Mettetevi comodi sul divano, quindi, e immergetevi in un vero e proprio viaggio alla scoperta del vasto universo artistico di Degas, caratterizzato dalle sue iconiche ballerine.

Chi era Edgar Degas

Hilaire German Edgar Degas (Parigi, 19 luglio 1834 – Parigi, 27 settembre 1917) è stato un pittore e scultore francese.

Autodidatta colto ed entusiasta, fu in un primo tempo affidato dal padre alla guida di Félix-Joseph Barrias, pittore di modesta levatura che lo avviò allo studio dei nudi e alla pittura di storia. Sentendo forse come inconcludenti gli insegnamenti del Barrias, che in effetti non gli lasciarono tracce durevoli, Degas passò successivamente all’atelier di Louis Lamothe, brillante discepolo di Flandrin e dello stesso Ingres, dunque certamente più vicino alla sua sensibilità. Nel 1855, quando ormai la sua vocazione artistica si era fatta preponderante, Degas riuscì a entrare nella prestigiosa École des Beaux-Arts, tempio dell’arte ufficiale dell’epoca. Egli, tuttavia, aveva ormai acquisito dimestichezza con gli strumenti del mestiere e perciò non tardò a sentirsi soffocato dalla sterilità del disegno accademico, da lui ritenuto inadeguato e mortificante.

Degas amava rappresentare soprattutto ballerine, tema che tutt’oggi è quello che gode di maggiore popolarità in tutta la sua produzione pittorica. Anche all’epoca i dipinti raffiguranti giovani danzatrici andavano molto di moda, e pertanto erano più facili da vendere. Degas ne era pienamente consapevole e frequentò ripetutamente questo genere. Anche per ovviare al tracollo finanziario che travolse la sua famiglia in seguito al 1874, anno di morte del padre.