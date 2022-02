Rausy Giangarè, chi è? Età, fidanzato, Sanremo, tatuaggi

Rausy Giangarè ha esordito come attrice televisiva nella serie “Buongiorno mamma”, interpretando Greta, la ragazza che infrange il sogno di diventare tuffatrice contro la dura realtà che sconvolge i suoi progetti. Rausy ha iniziato la carriera di recente ma vanta già un curriculum televisivo e cinematografico di una certa importanza e ha anche molti sogni nel cassetto.

Vita e carriera di Rausy Giangarè

Rausy Giangarè è nata a Massa nel 1992 da padre toscano e mamma di origini mozambicane e irlandesi. La giovane attrice si è immedesimata con naturalezza nel personaggio della tuffatrice perché ha praticato moltissimi sport nella sua vita: nuoto, ciclismo, danza, atletica leggera e ginnastica ritmica. In cima alle sue passioni c’è sempre l’equitazione e va a cavallo ogni vota che le è possibile. Ama inoltre leggere e studiare, crede nell’amicizia, è disponibile ad aiutare gli altri e si dichiara iperattiva. Sul piano privato ha sofferto la perdita del papà all’ultimo anno delle superiori e la rottura del rapporto con un ragazzo pisano alla quale era legata da 5 anni. La ragazza è attualmente single ma non ha abbandonato il sogno di trovare la persona giusta per formare una famiglia. Rausy si è diplomata geometra e, da studentessa, era convinta di dedicarsi all’atletica ma poi si è aperta gradualmente anche una prospettiva artistica. Di conseguenza, ha deciso di iscriversi alla scuola “Cinema Immagina” nel 2016 cominciando a coltivare interesse crescente per la recitazione. Dopo varie esperienze in corsi di formazione, è iniziata la sua strada nello spettacolo con partecipazioni a serie tv, film e fiction come “Lea – un nuovo giorno”, in cui interpreta Michela, una tirocinante ospedaliera piena di problemi che lavora di sera in una pizzeria e deve provvedere anche al fratello minore. L’attrice si è identificata in vari aspetti del carattere del suo personaggio perché entrambe vengono da famiglie non ricche e hanno svolto tanti lavori occasionali in attesa di realizzare il loro sogno professionale.

L’esperienza sul set

Il set della fiction Lea, prodotta dalla Rai, è stata una seconda famiglia per Rausy, grazie anche all’empatia della regista Isabella Leoni che ha creato un gruppo di lavoro molto coeso. In questo modo, è riuscita ad ambientarsi più facilmente e a calarsi meglio nel suo personaggio. Le esperienze di Rausy non finiscono qui perché la ragazza toscana ha già lavorato anche nella serie televisiva “Buongiorno Mamma” a fianco di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, in onda su Canale 5. Inoltre, ha preso parte a cortometraggi diretti da registi noti come Stefano Reali, Simona Izzo, Giulio Manfredonia e Ricky Tognazzi. A livello cinematografico ha ricoperto un ruolo nel film di Francesca Archibugi “Colibrì” e le piacerebbe lavorare con il regista Gabriele Muccino per sperimentare nuove forme di recitazione. Non a caso, ama rivedere le puntate delle serie tv alle quali ha partecipato con le amiche, o in compagnia di sua mamma e del fratello maggiore Eloy. In questo modo, l’attrice prova grande emozione quando rivede quello che ha saputo creare sullo schermo. Rausy Giangarè ama quindi mettersi in gioco per migliorarsi e, considerando la sua giovane età, le occasioni non mancheranno.