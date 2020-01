Rc auto familiare slitta al 16 febbraio. Vantaggi e costi dimezzati

Secondo gli ultimi dati, chi fruirà della nuova soluzione potrà risparmiare in media il 50% se parte dalla classe 14, il 10% in più delle prime stime circolate

Bisognerà aspettare fino al prossimo 16 febbraio per l’entrata in vigore della nuova RC auto familiare, una delle principali novità normative degli ultimi mesi che potrebbe portare risparmi consistenti per due milioni di famiglie. Secondo gli ultimi dati di Facile.it, chi fruirà della nuova soluzione potrà risparmiare in media il 50% se parte dalla classe 14, il 10% in più delle prime stime circolate.

Rc auto famiglia, cos’è

Una delle principali novità degli ultimi mesi del settore assicurativo è la nuova RC auto familiare, la soluzione che permetterà ai nuclei familiari di rinnovare i contratti per i propri mezzi di trasporto (oltre alle auto sono conteggiati anche i mezzi a due ruote) adeguando tutte le classi di merito alla classe più favorevole. La nuova RC auto familiare è inclusa nel decreto Milleproroghe la cui entrata in vigore è ufficialmente slittata al 16 febbraio 2020.

loading...

Rc auto famiglia, i vantaggi

Grazie alla Rc auto familiare sarà possibile ottenere un notevole risparmio sui costi assicurativi. La norma dà infatti il diritto di assicurare tutti i veicoli posseduti in famiglia, compresi motorini e scooter, con la classe di merito più bassa. In pratica viene creata una classe unica familiare che dovrebbe portare a una riduzione delle tariffe.

Prendiamo come esempio un nucleo familiare con un’auto, una moto e un motorino: solo l’auto è in prima classe di merito, i veicoli a due ruote possono contare su una classe di merito più alta e, quindi, meno vantaggiosa dal punto di vista economico.

A partire dal prossimo 16 febbraio 2020, aderendo a questa norma e rispettando il vincolo dell’assenza di incidenti negli ultimi 5 anni in caso di rinnovo di contratti già stipulati, i tre veicoli potranno essere assicurati sfruttando la prima classe di merito e, quindi, ottenendo un notevole risparmio rispetto ai costi da affrontare senza questa norma.

Commenti

commenti