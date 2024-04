Real – City e Arsenal – Bayern terminano in una valanga di gol, ma quali sono le quote dei match di ritorno?

I primi due match dei Quarti di Finale hanno smosso le quote Champions League Antepost sulla squadra vincente del torneo e se il City viene quotato dai bookmakers a 2.62 e resta il favorito, l’Arsenal vincente arriva a quota 6.5 e il Real Madrid a quota 7.5, ma la sensazione è che le gare di ritorno saranno ancora più spettacolari e imprevedibili.

Real Madrid – Manchester City 3 – 3: gol, spettacolo errori e le quote del match di ritorno

Tutto comincia con il gol al secondo minuto di Bernardo Silva mentre Carlo Ancelotti sta ancora festeggiando la sua gara numero 200 in Champions come allenatore, ma il vantaggio del City dura solo 10 minuti e al 14° Rodrygo riesce a ribaltare persino il risultato: 1 primo tempo quotato a 3.5.

Nel secondo tempo il Bernabeu vestito di bianco per l’occasione inizia a soffrire dopo lo splendido gol di Foden e la bomba di Gvardiol, ma il 2 – 3 sta stretto ai Galacticos e il Real non muore mai ma al massimo combatte fino alla morte. Il capolavoro di Valverde porta il risultato sul 3 – 3 quotato a 50 e diversi quotidiani spagnoli battezzano la gara come “el mejor partido del mundo” e anche “el partido mas epico del mundo”.

Il 17 aprile non prendete impegni, perché il ritorno di City – Real promette ancora più gol, con i campioni in carica favoriti e il simbolo 1 quotato a 1.65, la X quotata a 4 e la vittoria dei Blancos nei 90 minuti quotata a 4.5. Ma soprattutto, Haaland e Bellingham metteranno da parte la prestazione in ombra per tornare sul tabellino dei marcatori.

Ancelotti ha definito questo match “uno spot per il calcio” e Pep Guardiola vuole fare il bis per raggiungere proprio Carletto, re dei record con 4 Champions vinte in 200 partite giocate come allenatore sulla panchina delle migliori squadre d’Europa.

Arsenal – Bayern Monaco 2 – 2: emozioni e imprevedibilità, ecco le quote della gara di ritorno

Nelle scommesse sportive i Bavaresi sono la quarta squadra favorita alla vittoria della Champions 2024, quotata a 8, ma il 2 – 2 della gara di andata contro l’Arsenal mette in chiaro che i Tedeschi hanno tutte le intenzioni di giocarsela fino alla fine nella gara di ritorno.

Nel match di andata le emozioni non sono mancate, al 12° minuto Saka porta in vantaggio i Gunners ma il Bayern pareggia i conti al 18° con Gnabry, ribaltando il risultato al 32° con Kane su rigore e terminando in vantaggio la prima parte di gara: 2 primo tempo quotato a 5.

Il pareggio dell’Arsenal arriva soltanto al 76° minuto perché a fare la differenza sono i nuovi entrati. Gabriel Jesus ci mette lo zampino nell’assist e Trossard segna la rete del 2 – 2: risultato esatto quotato a 12.

I bookmakers prevedono una gara di ritorno quasi in perfetto equilibrio, il simbolo 1 del Bayern è quotato a 2.5 mentre la vittoria dei Gunners nei 90 minuti è quotata a 2.6. Attenzione però, perché non bisogna sottovalutare il pareggio quotato a 3.5 che porterebbe le squadre a giocare i supplementari e agli inesorabili rigori.