Rebecca ha vinto la sua battaglia, sarà operata in Germania

Rebecca ce l’ha fatta. La 14enne di Forno Canavese (Torino), in attesa di un delicato intervento chirurgico che non può essere effettuato in Italia, sarà operata a Friburgo. Il ricovero il 4 maggio. Lo rende noto la madre, Alessia, che ringrazia “tutti coloro che le hanno teso una mano in un terribile momento di sconforto e buio”. Il trasferimento in Germania, previsto nelle scorse settimane, era stato bloccato dall’epidemia. La caparbietà della madre, che ha coinvolto nella battaglia governo, parlamentari e consiglieri regionali, ha avuto la meglio sull’emergenza.

Rebecca combatte da anni con due patologie rare, la malformazione di Chiari e l’ipotensione liquorale, per le quali deve essere sottoposta a un delicato intervento invasivo chirurgico che non può essere effettuato in Italia. “Sono felice e confusa – dice la madre – Sono tante le cose da organizzare, ma ora penso solo a dire grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato. Mi sembrava tutto così impossibile e invece ce l’abbiamo fatta. Sono talmente stanca che non riesco ancora a godermi questo momento. Diciamo che ho avuto al mio fianco un enorme sostegno da parte di tante persone umane e proattive, altrimenti da sola non avrei realizzato nulla di tutto ciò”.

“Questa è una vittoria di tutti, al di là degli schieramenti politici – aggiunge la parlamentare Pd Francesca Bonomo -. Grazie quindi ai medici, a tutti i colleghi parlamentari, ai consiglieri regionali e agli amministratori locali, senza dimenticare i giornalisti che si sono occupati di questa vicenda. Sono vicina a Rebecca, a cui mando un grande abbraccio: sono sicura che, oltre a questa battaglia, vincerà anche la guerra”.

