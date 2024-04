Rebel Moon 2, anticipazioni: quando esce la seconda parte della serie tv?

Quando è prevista l’uscita di Rebel Moon 2? Il film targato Netflix è al momento uno dei più attesi: cerchiamo di scoprire qualche novità a riguardo.

E’ davvero una delle serie tv più attese del momento Rebel Moon 2. Dopo il successo della prima serie e la conferma della seconda, sono in tanti i fan che aspettano la sua uscita, che come sempre andrà in onda, ancora una volta sulla piattaforma Netflix, la stessa su cui ha avuto grande successo.

Partiamo dal presupposto che l’attesa è finita, il film è stato distribuito negli Stati Uniti lo scorso 12 Aprile, mentre in Italia cosi come nel resto del mondo è arrivata solo oggi, 19 Aprile.

Per poterla vedere in streaming sulla piattaforma, tutto quello che si deve fare è pagare il servizio con una quota mensile che va tra gli 8 e i 18 euro a seconda delle necessità. Già da questa mattina, tutti gli abbonati hanno trovato tra i titoli presenti anche questo all’interno del catalogo.

Rebel Moon 2 trama: che cosa succede nella seconda serie?

Il film è diretto da Zack Snyder, lo stesso che si è anche occupato della prima parte. Il sequel ha come ambientazione la luna di Veldt. Per quello che concerne il racconto, al centro della trama di sta Kora e i guerrieri sopravvissuti, insieme sono pronti a sacrificare tutto quanto combattendo gli uni vicino agli altri. Un gruppo di coraggiosi che hanno come missione quella di difendere il villaggio che una volta era un luogo assolutamente pacifico.

Ebbene, alla vigilia della loro battaglia, i guerrieri si sono trovati nella condizione di affrontare anche il loro passato, rivelando anche il motivo per cui hanno deciso di combattere.

Rebel Moon 2: da chi è composta il cast, attori e personaggi