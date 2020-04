Recovery fund urgente, l’Ue dice sì a Conte. E pure al Mes

“E’ passato un principio importante, l’accettazione che il Recovery fund è uno strumento urgente ed è stata fondamentale la lettera mia e e di altri 8 capi di stato e di governo alla Commissione. E’ stata una tappa importante della storia europea, tutti e 27 i paesi hanno accettato di introdurre per reagire alla crisi sanitaria economica e sociale uno strumento innovativo, il recovery fund, un fondo con titoli europei. E’ passato il principio che questo strumento è urgente e necessario. L’Italia era in prima fila a chiederlo e la nostra iniziativa con la lettera di alcuni paesi è stata molto importante. Era uno strumento impensabile sino adesso e si aggiungerà a quelli già messi in campo. Renderà la risposta europea più solida coordinata ed efficace”.

Così il presidente del consiglio Giuseppe Conte, in una brevissima dichiarazione stampa, ha commentato l’esito della riunione in videoconferenza dei capi di stato e di governo dell’Ue sugli strumenti per affrontare l’emergenza economica provocata dal Coronavirus. Riunione positiva, perché sostanzialmente è stata raggiunta l’intesa sullo strumento e sulla risposta comune dell’Europa, ma ancora non sui meccanismi di finanziamento, come hanno sottolineato la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron, che si è detto d’accordo sul Fondo e sulla risposta europea, ma non sui meccanismi che ne regoleranno il funzionamento, tutto ancora da definire entro il 6 maggio, data entro la quale la commissione Ue presenterà la propria proposta ai leader. Macron ha dichiarato che comunque serviranno “massicci piani di investimento”. Quel che è certo, ma si sapeva sarebbe accaduto, è che con il Recovery fund è stato approvato anche il nuovo Mes che è senza condizioni, se non quella, almeno al momento attuale, di utilizzare fino al 2% del pil (nel caso Italiano 37-38 miliardi) per gli investimenti nella sanità. Fatto questo che ha scatenato la reazione del leader della Lega, Matteo Salvini, pronto a definire l’intesa “un fallimento, una disfatta”.

loading...

“Approvato il Mes, una drammatica ipoteca sul futuro dell’Italia e dei nostri figli”, ha postato il numero uno del Carroccio su Facebook. “Di tutto il resto, come il Recovery Fund, si parlerà solo più avanti, ma già si delinea una dipendenza perenne da Berlino e Bruxelles. Sconfitta, fallimento, disfatta, oltretutto avendo impedito al Parlamento di votare, violando la legge. Le promesse del governo di non usare il Mes? Gli impegni, gli attacchi, le promesse di Conte? Erano solo FAKE NEWS. Ladri. Ladri di Futuro, di Democrazia, di Libertà. Noi ci siamo e non ci arrendiamo, viva l’Italia libera e sovrana!”, si legge nel testo della moderata dichiarazione di Salvini”

Nel corso della videoconferenza Conte aveva affermato che il Recovery fund, il fondo per il rilancio dell’economia dell’Ue dopo l’epidemia di Covid 19 creato all’interno del bilancio 2021-27 dell’Unione europea, deve essere dotato di almeno 1.500 miliardi di euro. “Il Fondo dovrebbe essere di 1,5 trilioni e fornire sovvenzioni agli Stati membri, essenziali per preservare il mercato unico, condizioni di parità e garantire una risposta simmetrica a uno shock simmetrico”. Conte ha anche esortato i colleghi a “ricordare il concetto di solidarietà non solo nel senso di altruismo, ma anche nel senso del concetto meno romantico ‘comunità di interessi’: stiamo lavorando per preservare il mercato interno e in questa prospettiva non c’è differenza tra nord e sud d’Europa”. Parole, quelle di Conte, seguite dalle dichiarazioni della cancelliera tedesca Angela Merkel, che ha sottolineato: “Il piano per la ripresa Ue è uno strumento necessario e urgente. Per la ripresa dalla crisi economica acuta, tutti hanno concordato sul fatto che serva un piano congiunturale, o come viene chiamato anche recovery plan o recovery fund. Voglio dire in modo molto chiaro che una risposta comune del genere è anche nell’interesse tedesco. La Germania sta bene solo se l’Europa sta bene”, ha aggiunto. Merkel ha spiegato che non si è stato ancora tutti d’accordo per ora su come finanziare il Recovery fund, “se con sussidi o prestiti”, ha detto, ma una cosa è chiara, e cioè che il fondo sarà collegato al prossimo bilancio europeo per i prossimi sette anni. Questo significa per la Germania che noi dobbiamo essere disponibili a contributi di bilancio più alti di quanto avevamo messo in conto nell’ultima trattativa. Ed è giusto”. Conte su Facebook ha poi annunciato che “la Commissione lavorerà in questi giorni per presentare già il prossimo 6 maggio un Recovery Fund che dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico. “Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa, all’esito del Consiglio Europeo appena terminato: i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno”.

“C’è solo uno strumento che può portare questa ripresa, ed è il budget Ue legato al Recovery fund”, gli “investimenti devono essere anticipati e deve esserci un giusto equilibrio tra sovvenzioni e prestiti”, ha detto la presidente della Commissione Ursula von der Leyen al termine del vertice Ue. Secondo von der Leyen il budget è adatto perché “è disegnato per la coesione, la convergenza e i programmi. E gli Stati membri hanno appoggiato questa posizione”. Von der Leyen ha aggiunto che “la soluzione ponte è stata chiesta da pochi Stati e la Commissione guarderà a questo aspetto, ci sono alcune idee che potrebbero andare bene. Per noi è importante ricordare che ad aggi, se si guarda a tutto quello che è stato mobilitato dai Paesi membri e dalle istituzioni Ue si arriva a 3.300 miliardi di euro sulle economie europee, così c’è tempo per lavorare intensamente a un nuovo bilancio Ue per finanziare i programmi di rilancio, ma ovviamente guarderemo ale soluzioni ponte”.

Questo è il momento dell’unità. Il mercato europeo è unico, se non ripartiremo insieme nessuno potrà pensare di rilanciare economie profondamente interconnesse e fortemente interdipendenti tra di loro”. Così il presidente del parlamento Ue David Sassoli, che successivamente ha chiarito: -“Abbiamo bisogno di finanziare il Recovery Fund e abbiamo bisogno, per emettere obbligazioni e titoli comuni, di una base che faccia da garanzia. Il 5 maggio nell’incontro che von der Leyen avrà con la conferenza dei presidenti speriamo che delinei meglio la struttura e il modello di questo piano. Le cifre che sono state indicate sia dalla Bce che dalla Commissione possono solo essere il frutto di trasferimenti nel bilancio e di fondi e obbligazioni finanziati dal mercato. “Non ci sono altri strumenti, abbiamo capito che c’e’ bisogno di una montagna di soldi e abbiamo bisogno di tutti gli strumenti per fare in modo che questo fondo si doti delle risorse necessarie. Abbiamo bisogno di un piano che preveda due possibilità: prestiti e finanziamenti. Di prestiti perché i paesi devono attingere a risorse disponibili per loro. Abbiamo poi bisogno di finanziamenti che spingano i paesi in difficoltà a rimettere in moto la loro macchina. Quindi ci sono due questioni che dovranno essere chiarite con precisione. Soprattutto servono finanziamenti a fondo perduto che entrino in funzione molto presto, ecco perché abbiamo detto al Consiglio di non rinunciare all’idea che prima dell’entrata in vigore del bilancio possa esserci qualcosa che faccia da garanzia al fondo per entrare in vigore transitoriamente”.

Commenti

commenti