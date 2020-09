Reddito di cittadinanza, boom di beneficiari: sono 3 milioni di persone

Secondo i dati Inps, ad agosto c’è stato un aumento del 25% dei percettori del sussidio

Con il mese di agosto si registra un incremento dei nuclei beneficiari di Reddito/Pensione di Cittadinanza di oltre il 23% rispetto al corrispondente dato del mese di gennaio 2020. Si tratta di 1,304 milioni di famiglie contro 1,059 milioni di gennaio.

I nuclei familiari beneficiari di Reddito e Pensione di cittadinanza con il mese di agosto superano quota 1,3 milioni, coinvolgendo nel complesso oltre 3 milioni di persone.

Reddito di cittadinanza, i dati Inps

Sono i dati aggiornati dell’Inps, che sottolinea come l’incremento sia di oltre il 23% rispetto al dato del mese di gennaio 2020 (1,304 milioni di famiglie contro 1,059 milioni di gennaio) e del 20% per il numero di persone coinvolte (passate da 2,562 milioni di gennaio a 3,081 milioni registrate ad agosto). Per il solo Reddito di cittadinanza, l’incremento dei nuclei beneficiari è stato di oltre il 25%, con un aumento del 21% del numero di persone coinvolte, sempre rispetto al mese di gennaio 2020.

Reddito di cittadinanza in scadenza a settembre

Ricordiamo che il mese di settembre 2020 segna il termine dei primi 18 mesi di erogazione per chi ha presentato domanda nel mese di marzo dell’anno scorso. Si tratta del 30% degli attuali beneficiari del sussidio, che quindi dovranno presentare una nuova domanda per poterlo percepire ancora.

II rinnovo del Reddito di cittadinanza non avviene in modo automatico, ma è necessario presentare una nuova domanda direttamente sul sito ufficiale, oppure sul sito dell’Inps, o in alternativa rivolgendosi ad un Caf o ad un ufficio di Poste Italiane.

Per chiedere il rinnovo del Reddito di cittadinanza sarà sufficiente presentare il modello ISEE aggiornato al 2020 e il modulo SR180.

