Regali solidali: i più gettonati del 2022 per fare del bene

I regali solidali continuano a rappresentare un’ottima opzione per coloro che desiderano compiere un gesto di beneficenza e nel contempo trasmettere dei grandi valori. Scegliendo infatti un regalo solidale, si sostiene il progetto di un’organizzazione umanitaria e si fornisce un aiuto concreto a chi ne ha maggiormente bisogno. Quali sono però i più interessanti del momento? Tra i più consigliati e gettonati negli ultimi anni troviamo i regali solidali di Save the Children: un’organizzazione non governativa impegnata da più di cento anni per fornire aiuti ai bambini meno fortunati in Italia e nel mondo, garantendo loro un futuro migliore. Sul sito di Save the Children è possibile ordinare direttamente online i regali solidali: vediamo allora insieme quali sono i più interessanti del momento.

# Spesa alimentare per una famiglia

La spesa alimentare per una famiglia è uno dei regali solidali più gettonati, perché consente di garantire ad una famiglia composta da 4 persone una copertura di circa un mese attraverso dei voucher spesa del valore di 100 euro. Si tratta di un regalo solidale che permette dunque di fornire un aiuto concreto non solo ai bambini meno fortunati ma anche ai loro genitori, dei quali hanno naturalmente bisogno per crescere in un contesto sano e ricco di affetto.

# Kit Primo Soccorso

Un altro regalo solidale di Save the Children molto gettonato è il Kit Primo Soccorso, che consente di fornire un kit per la gestione delle emergenze sanitarie ed assistere ben 50 persone gravemente ferite. Si tratta di un dono che fa una grande differenza, in Ucraina così come in tutti i Paesi attualmente in guerra che vedono quotidianamente bambini ed adulti combattere per la propria sopravvivenza.

# Kit Parto

Altrettanto interessante ed utile tra i regali solidali di Save the Children, che ricordiamo si possono ordinare direttamente online sul portale dedicato, è il Kit Parto. Attraverso questo dopo è possibile garantire a ben 22 ostetriche un kit contenente sapone, cotone idrofilo e forbici sterilizzate per affrontare il parto in maggiore sicurezza e prevenire le complicazioni.

# Antibiotici e vaccini

Purtroppo al giorno d’oggi sono ancora moltissimi i bambini meno fortunati che non hanno un futuro perché si ammalano gravemente quando sono ancora piccolissimi. La maggior parte delle malattie però sono curabili e basterebbe avere a disposizione gli antibiotici ed i vaccini per garantire un futuro a moltissimi bambini. Con questo regalo solidale di Save the Children è possibile dunque fare una grande differenza, assicurando gli antibiotici contro la polmonite a ben 26 bambini e le vaccinazioni contro morbillo ed altre malattie pericolose a ben 80 bimbi.

# Kit Studio

Un altro regalo solidale di Save the Children sicuramente utile è il Kit Studio, che consente di garantire a 3 bambini meno fortunati la possibilità di studiare ed avere il necessario per la propria educazione. Il Kit comprende infatti gli strumenti per la scuola e per l’apprendimento, indipendentemente da dove si trovino e dalla situazione di emergenza che stanno vivendo. Tutti i bambini hanno il diritto di imparare e di crescere sereni, e anche un piccolo aiuto può essere prezioso.