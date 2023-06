La Regina Elisabetta II è mancata e il mondo ha accusato il duro colpo. Re Carlo ha preso il suo posto e si cerca di andare avanti, nonostante il gelo tra William e Harry. Ciò che è emerso è il documento dove spuntano le minacce di morte contro la Sovrana.

Minacce di morte per la Regina Elisabetta II

Dopo la morte della Regina Elisabetta II sono emerse tantissime cose nascoste. I documenti sono stati pubblicati da The Vault e raccontano delle minacce di morte subite dalla Sovrana durante il suo regno. Tra i racconti, c’è quello di un uomo che in qualche modo è riuscito ad entrare a Palazzo raggiungendo la stanza della sovrana e poi altri meno noti alla stampa inglese.

Il sito ha pubblicato questi documenti e file, come il caso reso noto dalla FBI con un testo di 103 pagine redatto nel 1983. Quanto accaduto riguarda la visita della Sovrana insieme al marito Filippo negli Stati Uniti. Un mese prima di quella partenza, Elisabeth è stata minacciata da un uomo per una vendetta nei confronti della figlia morta nell’Irlanda del Nord.

Non viene fatto emergere il nome dell’uomo, ma lo stesso avrebbe avuto l’intenzione di colpire la Regina durante il passaggio del suo Britannia – lo Yatch – sotto il Golden Gate durante la visita a San Francisco. Se il piano fosse andato a monte avrebbe riprovato durante la visita allo Yosemite National Park.

La sicurezza intorno alla sovrana durante il suo Regno

Nel documento non mancano gli elementi che portano alla grande sicurezza nei confronti della Sovrana, durante tutto il Regno. Proprio in quella occasione, gli uomini della sicurezza hanno agito al fine di chiudere il ponte durante il passaggio dello Yatch.

Come si evince, Elisabetta non sarebbe stata mai in pericolo di vita. Non solo per l’ottimo lavoro svolto dalle sue guardie ma anche per la sua persona che non ha mai portato nessuno ad atti diretti.