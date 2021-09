Relazione tra benessere fisico e benessere mentale

La correlazione tra benessere fisico e benessere mentale è un dato che già gli antichi tenevano in forte correlazione. Si pensi alle parole del romano Giovenale nelle sue Satire: «Mens sana in corpore sano», secondo il quale per aver sane le facoltà dell’animo, bisogna aver sane anche quelle del corpo. Perciò affinché si possa godere appieno del benessere olistico è necessario un perfetto equilibrio benessere fisico e mentale.

Dirlo può sembrare quasi scontato, ma non lo è quando si tratta di metterlo in pratica. Ogni cambiamento fisico si riflette sulla mente; così come traumi, stress, depressione o grandi cambiamenti emotivi possono essere somatizzati dal corpo, e riflettersi in esso. Per essere in forma, sia fisica che mentale, è necessario tenere mente e corpo continuamente allenati e sotto continui stimolati.

I benefici dello sport

Lo sport, secondo Wikipedia, è l’insieme complessivo delle attività motorie che ogni persona impiega per svolgere una qualsiasi disciplina, che sia con finalità amatoriali o legate all’attività di sport professionistico.

Lo sport non solo migliora l’aspetto fisico e la tonicità dei muscoli, ma permette una maggiore produzione di endorfine. È semplice scienza, la gente con abitudini sportive regolari tende a sviluppare livelli più alti di beta-endorfine rispetto a coloro che non praticano sport. Le endorfine rilasciate hanno il potere di ridurre lo stress, aumentare la gratificazione e la felicità. Inoltre, l’attività sportiva consente di diminuire il livello dell’ormone cortisolo, che è classificato come il principale responsabile dello stress.

È appurato inoltre come la pratica sportiva aiuti a diminuire i sintomi depressivi ed ansiosi legati alla tossicodipendenza e all’alcolismo. Grazie all’attività fisica tutto l’organismo è maggiormente ossigenato e, di conseguenza, il cervello stesso ne trae benefici.

Il benessere mentale va ricercato

Altrettanto fondamentale è l’esercizio mentale, che può essere svolto in diverse modalità. Il cervello per essere allentato deve essere prima di tutto stimolato. Per farlo si possono leggere libri, risolvere parole crociate o indovinelli, allenarsi con giochi di logica come scacchi o a giochi di memoria.

Al giorno d’oggi è molto semplice trovare stimoli di questo tipo, in particolar modo online, grazie agli smartphone o ai pc portatili è infatti possibile tenere in allenamento la propria mente, in ogni luogo, ed in ogni momento. Negli store dei telefoni, sia Android che Apple, sono presenti tantissimi passatempi, così come sul web non è difficile imbattersi in attività di questo genere. Non è più necessario comprare dal giornalaio la Settimana Enigmistica o portarsi dietro carte o pedine per stimolare la nostra mente. Basta un semplice click e online è possibile imbattersi in app di enigmistica o scacchi online, così come i classici giochi da casino che offrono un’ampia rosa di scelta per tutti i tipi, utili per mantenere la concentrazione e stimolare la logica.

Giochi come il blackjack, il poker o il baccarat richiedono una certa predisposizione per la matematica, e contribuiscono senza dubbio a mantenere la mente allenata. Esistono tanti siti e tante app dove poter giocare con soldi virtuali, per puro divertimento e senza rischiare nulla. Se invece vi considerate giocatori esperti, o volete provare a giocare puntando soldi veri, esistono tanti casinò online che possono fare al caso vostro. Il nostro consiglio è che quello di approfittare dei bonus senza deposito offerti dai casinò italiani. Come spiegato dagli esperti di Casinos.it, queste promozioni permettono ai giocatori di provare nuovi giochi o casinò senza rischiare di perdere i propri soldi, seppur con la possibilità di portare a casa una piccola vincita, e sono quindi un’opione molto popolare tra gli amanti del gioco.

L’importanza di una dieta equilibrata

In ultimo, ma non per importanza, è utile ricordare come una dieta sana e corretta consenta di assumere tutte le sostanze nutritive di cui corpo e mente hanno bisogno per essere in salute. Una buona dieta deve anche includere tanta acqua e verdure. Esistono diversi studi che propongono diete mirate alla cura del benessere mentale, come per esempio quella proposta da Deepak Chopra e Rudolph E. Tanzi nel libro intitolato Super Brain.