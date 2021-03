Retrospettiva su Bruce Nauman a Venezia, dal 21 marzo 2021 al 9 gennaio 2022

Palazzo Grassi ospita la retrospettiva su Bruce Nauman

Punta della Dogana ha organizzato presso Palazzo Grassi a Venezia, una retrospettiva interamente dedicata all’artista contemporaneo Bruce Bauman; un vero e proprio viaggio tra i suoi lavori più memorabili e non, alla scoperta del suo genio poliedrico. La rassegna è a cura di Carlos Basualdo e Caroline Bourgeois e sarà possibile prendervi parte dal 21 marzo 2021 al 9 gennaio 2022.

Per maggiori informazioni visita il sito: www.palazzograssi.it

Chi è Bruce Nauman

Bruce Nauman (Fort Wayne, 6 dicembre 1941) è uno scultore, fotografo videoartista e performance artist statunitense.

Studia matematica e fisica all’Università del Wisconsin-Madison e arte all’Università della California, Davis. La formazione scientifica si rivela fondamentale nel suo approccio analitico allo studio del linguaggio e delle sue potenzialità. Altrettanto rilevante è lo studio della filosofia, in particolare la lettura del filosofo austriaco Wittgenstein. Lo studio delle dottrine linguistiche si riflette nelle sue opere al neon, così come in tante altre, tutte contraddistinte da un’ironia sprezzante.

Dopo le prime sperimentazioni in pittura, dal 1965 inizia a dedicarsi alla scultura e a sondare le potenzialità del corpo umano, attraverso la performance art, e del linguaggio mediante l’uso dei neon. Sono note le collaborazioni cinematografiche con i registi sperimentali William Allan e Robert Nelson, che lo portano a concepire alcune delle sue maggiori performance come veri e propri film, quale Art Make-Up, del 1968.

Al 1966 risale la prima mostra personale a Los Angeles, presso la Nicholas Wilder Gallery. Nel 1968 avvia una lunga e proficua collaborazione con la galleria d’arte di Leo Castelli a New York e la Konrad Fischer di Düsseldorf. Nello stesso anno partecipa a Documenta 4 a Kassel. Nel 1970 partecipa alla decima edizione della Biennale di Tokyo.

Nel 1972, il Los Angeles County Museum of Art e il Whitney Museum of American Art organizzano la sua prima mostra in un museo, tra gli Stati Uniti e l’Europa. L’ampia risonanza da parte del pubblico lo porta a rallentare la produzione in favore di ricerche più mirate. Il testo diventa l’oggetto attorno a cui ruotano le nuove realizzazioni finalizzata ad evidenziare tematiche associate a disturbi psicologici e fisici. Questa riflessione sulla condizione umana è in parte influenzata dalla lettura di Samuel Beckett.