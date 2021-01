Riapertura scuola, rientro in aula per l’11 gennaio

Terminate le vacanze natalizie è tempo di rientro a scuola, o quasi.

Il Covid frena il ritorno nei banchi di scuola per gli studenti italiani.

Il 7 gennaio ritorneranno a scuola gli studenti delle elementari e delle medie. Anche se non dappertutto. In alcune regioni le elementari potrebbero riaprire tra l’11 e il 15.

Per quanto riguarda le scuole superiori e i licei, a livello nazionale la riapertura è prevista per l’11 gennaio. Anche in questo caso con differenti eccezioni regionali.

In generale la linea è quella della riapertura delle scuole superiori al 50% della presenza l’11 gennaio.

Tuttavia, non tutte le regioni seguiranno questa data.

Riapertura scuole: da Nord a Sud

In Valle d’Aosta la riapertura delle superiori sarà il 7 gennaio.

In Trentino Alto Adige si rientra a scuola in presenza al 50% il 7 gennaio.

In Veneto le scuole rimarranno chiuse sino al 31 gennaio.

Nel Friuli Venezia Giulia l’attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado sarà svolta in DDI, didattica digitale integrata, dal 7 al 31 gennaio.

La Lombardia è pronta alla riapertura ma attende cosa succederà nei prossimi giorni.

In Piemonte gli studenti delle scuole superiori non torneranno in aula prima del 18 gennaio. Mentre le elementari e le medie in presenza dal 7 gennaio.

In Emilia Romagna l’attività didattica riprenderà il 7 gennaio per elementari e le medie. L’11 gennaio per gli studenti delle superiori al 50%.

In Liguria si attende la decisione del governatore della Regione.

In Toscana le scuole superiori riprenderanno le lezioni in presenza l’11 gennaio. Il 7 il rientro in classe per tutti gli altri.

Nelle Marche, fino al 31 gennaio, si proseguirà con la didattica a distanza al 100% per le scuole superiori.

In Umbria le scuole superiori ritorneranno in classe al 50% dall’11 gennaio.

Nel Lazio le lezioni riprendono il 7 gennaio in presenza per elementari e medie. Anche le superiori riprendono le lezioni con la DAD dal 7. A partire dall’11 in presenza.

In Abruzzo e Molise il 7 gennaio ritorneranno in aula tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, della primaria, della secondaria di primo grado. A partire dall’11 gennaio il 50% degli studenti delle superiori fino ad arrivare al 75% dal 16 gennaio.

In Campania le scuole riapriranno lunedì 11 gennaio per gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria. Sulla base dei risultati epidemiologici si valuterà, a partire dal 18 gennaio, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria e dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado.

In Puglia si riprende con la didattica integrata a distanza fino al 15 gennaio per tutti.

In Basilicata si valuta la riapertura delle scuole dall’11 gennaio oppure a fine mese.

In Calabria è prevista la DAD per le scuole elementari fino al 15 gennaio, mentre le superiori fino al 31.

In Sicilia la didattica in presenza riprenderà dal 7 per l’infanzia, per la primaria e le medie. Le superiori non torneranno a scuola prima dell’11 gennaio.

La Regione Sardegna valuta un ritorno in classe per le superiori al 50%. Ma non prima del 18 e con un’ipotesi al 1° febbraio. Elementari e medie rientreranno il 7 gennaio.

