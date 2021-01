LA SCUOLA È PRONTA A RIPARTIRE MA LE REGIONI VOGLIONO ASPETTARE

Secondo il Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, la scuola è pronta a ripartire comprese le classi delle scuole superiori ma le Regioni hanno fatto capire che sono contrarie e che si dovrà aspettare ancora.

Il Ministro è intervenuto su Uno Mattina dicendo che “decideranno le Regioni quando riaprire: io come Governo ho messo in essere tutto quello che era necessario per far ripartire la scuola, abbiamo lavorato su mezzi pubblici, igienizzanti, mascherine.

Sono state fatte azioni concrete e reali; quando i governatori decideranno che i ragazzi possono tornare a scuola potranno farlo, è tutto pronto”.

Intanto la Didattica a distanza stenta a decollare e mette a dura prova i ragazzi e l’intero sistema scuola rischiando di creare diseguaglianze e colpendo i ragazzi più deboli.

La Ministra aggiunge “sarò io oggi a chiedere i ristori formativi: ci sono anche bambini della scuola primaria che sono andati a scuola meno ma so bene che vengono da 3 mesi di dad dell’anno precedente. Chiederò ristori formativi per fare apprendimenti potenziati anche nel pomeriggio, per fare educazione all’affettività e incrementare l’aiuto psicologico: ora bisogna intervenire, non di certo in estate”.

Questi ristori formativi saranno finalizzati a fare corsi di recupero non solo per la scuola superiore ma anche per la primaria e non si potrà certo aspettare l’estate per intervenire in tal senso.

Sulla scuola nel Recovery Plan “ci sono oltre 27 miliardi considerando tutti i fondi europei” sottolinea la ministra, secondo cui “con questa cifra si può mettere a punto un piano a 360 gradi per risollevare l’istruzione che è stata negli anni maltrattata, ‘messa in uno sgabuzzino’ e che va finalmente risollevata”.

