Riccardo Gismondi: chi è, lavoro, Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo

Riccardo Gismondi è un giocatore di basket professionista di 26 anni, diventato famoso per esser stato uno dei tronisti nella stagione 2016-2017 di Uomini e Donne. Riccardo scelse di lasciare il programma insieme alla sua corteggiatrice, Camilla Mangiapelo, e da allora, Riccardo e Camilla formano una delle coppie più amate di Uomini e Donne. Nonostante la loro giovane età, non si sono mai lasciati e vivono insieme già da diversi anni.

Nome: Riccardo

Cognome: Gismondi

Anno di nascita: 1995

Età: 25 anni

Luogo di nascita: Anagni (Frosinone)

Professione: Giocatore di Basket

Instagram Ufficiale: @rickygissss

Riccardo Gismondi è nato ad Anagni, in provincia di Frosinone, nel 1995. Molto legato alla sua famiglia, Riccardo ha una sorella più maggiore e una sorella minore. Appassionato sin da piccolo di sport, inizia da subito a praticare il basket e, a fronte di tante privazioni e sacrifici, che lui ha raccontato, è riuscito a trasformare questa sua passione in un lavoro. Riccardo, attualmente, è un giocatore di basket professionista e gioca con il ruolo di Ala Forte per la Fortitudo Anagni. Ma, se dal punto di vista della sua carriera Riccardo si sente appagato, nella sua vita manca l’amore, decidendo di cercare la sua anima gemella in televisione. Nel 2016, decide di partecipare al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dove trova l’amore con Camilla Mangiapelo. I due, attualmente, vivono serenamente il loro amore e convivono.

Carriera

Riccardo Gismondi è un giocatore professionista di pallacanestro e gioca in serie A con il ruolo di Ala Forte per la Fortitudo Anagni. Ma, affascinato dal mondo dello spettacolo, decide di cercare l’amore all’interno del programma tv Uomini e Donne. Nel 2016, inizia la sua esperineza come tronista, condivisa con Clarissa Marchese, Claudio Sona e Claudio D’Angelo. Riccardo, sceglie la sua corteggiatrice Camilla Mangiapelo, formando così una delle coppie più belle del programma di Maria De Filippi.

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi Uomini e Donne

La loro storia inizia nel 2016 quando Riccardo è uno dei tronisti di Uomini e Donne, corteggiato da Camilla Mangiapelo e da Martina Luchena. Nonostante gli alti e bassi e i litigi scatenati allinterno del programma, Riccardo sceglie di lasciare il programma con Camilla e da allora i due vivono un’importante storia d’amore. Sono andati subito a convivere e, forti del loro amore, hanno deciso anche di partecipare, dopo appena sei mesi di fidanzamento, al programma Temptation Island. Ma il loro amore ha vinto anche in quella circostanza, tanto che i due hanno lasciato il villaggio prima della fine del programma, ovviamente insieme e innamorati.

Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi si sono lasciati

Risale circa a un anno fa, la notizia secondo cui tra Camilla e Riccardo ci fosse aria di crisi. La notizia rimbalzò sui social a causa dell’allontamento da parte di Camilla dalla casa dove viveva insieme a Riccardo. Crisi prontamente smentita dalla coppia. Loro stessi hanno confermato di aver vissuto per un periodo separati ma semplicemente per risolvere alcuni problemi esterni alla coppia. I due, infatti, attualmente vivono nuovamente insieme più innamorati che mai.