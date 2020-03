Riccardo Marcuzzo: «Questo virus c’è lo meritiamo tutto». Le parole del cantante scatenano una bufera social

Al centro dell’attenzione nuovamente contestato pesantemente è finito Riki Marcuzzo per via di una brutta esternazione che ha suscitato in poco tempo una profondissima indignazione su Internet in un periodo delicato dove l’Italia sta cercando di combattere al meglio l’emergenza Covid19.

Il cantante, la cui partecipazione a Sanremo 2020 si è conclusa arrivando in ultima posizione, ha infatti divulgato un suo parere personale pubblicando il tutto su Instagram:

“Purtroppo sono tra quelle persone convinte che in fondo questo virus ce lo meritiamo” sono state le parole del cantante.

“In giro c’è soltanto tanta avidità, ignoranza e tanto menefreghismo nei confronti non solo del prossimo ma anche dell’ambiente” ha concluso. La polemica si è divulgata man mano con il passare del tempo e sul social Twitter c’è chi ha avuto modo di commentare cosi:

“Però almeno non siamo messi così male da meritarci Riccardo Marcuzzo #coronavirusita”, anche se i fan del cantante hanno cercato in ogni modo di difenderlo ringraziandolo per la sensibilità che ha dimostrato.

