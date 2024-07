Riccardo Sangiuliano chi è: Età, foto, Claudia Gerini

Le foto dei VIP in vacanza fanno sempre scalpore, soprattutto quando c’è di mezzo l’amore. Questa volta su giornali scandalistici, siti e social sono rimbalzate le foto di Claudia Gerini e Riccardo Sangiuliano, il suo compagno ormai da qualche tempo. Oggi però quello che sembrava un flirt appare come qualcosa di più serio e l’attrice romana potrebbe aver ritrovato la serenità dopo la fine della precedente relazione, avvenuta nel 2021, con l’imprenditore Simon Clementi.

Da un imprenditore a un altro, oggi la Gerini è a Formentera con il suo riccardo.

Riccardo Sangiuliano: manager in campo assicurativo

Riccardo Sangiuliano è laureato in finanza aziendale alla Luiss di Milano e ha anche preso un master alla Columbia University. La sua professione lo terrebbe lontano dal mondo dello spettacolo, dato che è un manager di una grande compagnia assicurativa. Eppure nell’ambiente è un nome noto perché la sua ex compagna è la showgirl Nathalie Caldonazzo. Insomma sembra che l’imprenditore abbia una passione per le donne che fanno parte del jet – set.

Da flirt a storia d’amore

Le indiscrezioni, e le prime foto, della coppia hanno cominciato a girare alla fine del 2023. Dal mese di ottobre i paparazzi hanno immortalato la Gerini con la nhova fiamma, ma non era chiara la portata della relazione. Questo anche perché Riccardo Sanguliano ci tiene a mentenere un profilo discreto. Le foto di Formentera però non lasciano più dubbi: l’amore è forte e ufficiale. L’intesa fra i due al momento è più che evidente, come ha dichiarato in modo palese la stessa Claudia Gerini: “Sono innamorata e sto vivendo una relazione bellissima”. Come sarà il loro futuro invece è ancora una incognita: come per chiunque altro, è tutto da scrivere.