Riccardo Serpellini: chi è il marito di Paola Turani?

Riccardo Serpellini, detto “Il Serpella“, è un imprenditore di Bergamo, diventato famoso per essere il marito della famosa modella e influencer, Paola Turani. La coppia, infatti, insieme ai suoi cani, Nadine e Gnomo, condivide sui social la loro quotidianità. Recentemente, hanno annunciato di essere in attesa di un maschietto.

Chi è Riccardo Serpellini

Nome: Riccardo

Cognome: Serpellini

Soprannome: Il Serpella

Data di nascita: 29 Agosto 1973

Età: 47 Anni

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Imprenditore

Luogo di nascita: Bergamo

Partner: Paola Turani (2019 a oggi)

Profilo Instagram ufficiale:@rickyserpella

Biografia

Riccardo Serpellini nasce a Bergamo il 29 Agosto del 1973. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata, sappiamo però che è un imprenditore ed è il marito di Paola Turani, modella e influencer italiana. Molto sportivo, è un appassionato di ciclismo e trekking. Riccardo si è fidanzato con Paola e nel 2011 e, nel 2019, i due si sono sposati. Ora vivono con i loro due amici a quattro zampe, Nadine e Gnomo, e tra qualche mese diventeranno genitori di un maschietto.

Carriera e Lavoro

Sulla carriera di Riccardo, possiamo dire che è un imprenditore e lavora a Bergamo.

Riccardo Serpellini e Paola Turani

Riccardo e Paola sono fidanzati da tantissimi anni. Si conoscono e fidanzano nel 2011, anno per Paola molto difficile perché coincide con la separazione dei suoi genitori. I due da quel momento non si sono più lasciati e, nel 2019, si sposano con una cerimonia da sogno. Attualmente la coppia vive in una bellissima villa in provincia di Bergamo dove si sono trasferiti da poco. Sono ancora tanti i lavori da fare in casa, tanto che sui social non mancano foto degli ultimi ritocchi. Il 31 marzo 2021, Paola e Riccardo hanno annunciato sui social che diventeranno genitori. Entrambi sono molto felici di questa notizia, anche perché arrivata in un momento del tutto inaspettato, visto che, già da qualche anno la coppia stava cercando di avere un bambino senza però riuscirci. La coppia, infatti, stava iniziando un percorso, proprio per curare i suoi problemi legati alla fertilità. La loro famiglia, composta anche dai loro due cagnoloni, si sta allargando.