Ricerche Google: le 10 domande più assurde degli utenti

Facciamo circa un paio di ricerche Google a testa al giorno, dicono le statistiche. Quasi non ce lo ricordiamo più – e gli adolescenti non l’hanno mai vissuto – quel periodo in cui “cerca su Google” non era una frase di uso quotidiano. Oggi invece senza la ricerca Google saremmo tutti un po’ persi!

Tanto che qualcuno si rivolge al motore di ricerca più utilizzato al mondo quasi come fosse un amico. Chiedendo anche questioni di carattere personale, a quanto emerge dall’archivio della cronologia ricerche in terra britannica, e a volte cose anche un po’ assurde.

Forse per gioco? Difficile saperlo, dato che ciò che è noto sono le domande, non certo l’identità di chi cerca sul web informazioni più o meno strane.

Quindi visto che si può dire il peccato ma non il peccatore, ecco le domande più strane che la barra di Google ricerca si trova ad ospitare.

Ricerche google: il podio delle più assurde

Il sito Digitaloft qualche tempo fa, sulla base delle richieste formulate mensilmente dagli utenti britannici, ha stilato quindi la classifica delle domande più strane. Ecco le tre che salgono sul podio

1- Sono incinta?

Le statistiche Google dicono che è stato chiesto 90.500 volte in un mese la domanda “sono incinta?”. Chissà se le donne temevano più una risposta affermativa o negativa; ma certo non gliela poteva dare un algoritmo di ricerca parole. Meglio recarsi da un medico o almeno fare un test.

2 – Come torno a casa?

Qui lo scenario è più facile da immaginare: un sabato sera con gli amici finito con qualche bicchiere di troppo. Ma la ricerca avanzata Google viene in soccorso: in automatico a questa domanda si apre una finestra con la richiesta di indicare il codice postale, così da agevolare la scelta del percorso. Numero di ricerche mensili: 49.500. Evviva le mappe; sperando, comunque, che ci si affidi a un taxi.

3 – Esistono gli ufo?

Domanda semi esistenziale, un po’ parascientifica un po’ filosofica. E’ vero che la Nasa sostiene che entro il 2025 verranno trovati degli alieni; ma chissà se si può sapere qualcosa di più con una ricerca su Google. Gli utenti del web si portano avanti col lavoro, chiedendo online se tale previsione sia realmente credibile oppure no. E i numeri di ricerche mensili (49.500) indicano che molti si pongono questo dubbio.

Dalle calorie alla propria morte

Ormai si cerca su internet qualsiasi cosa davvero, compresa la possibilità di intuire quanto si vivrà. Per quanto sia sofisticata la Google ricerca avanzata, davvero queste sono domande che restano senza risposta. eppure, qualcuno ci prova.

Se le prime tre posizioni vi hanno stupito, sapppiate che anche le altre sono più che curiose.

4 – Emettere aria fa bruciare calorie?

Si torna in campo sanitario, perchè è cosa nota che molte persone usino Internet come medico digitale. Proprio per questo non non stupisce che vengano posti quesiti imbarazzanti come questo, mossi dalla convinzione (chiaramente errata) che tale gesto faccia consumare 67 calorie. Anche in questo caso il numero di ricerche mensili è di 49.500.

5 – Quando morirò?

Chi avrebbe mai pensato che tra i trends ci sarebbe stato anche uno sull’ipotesi del proprio nefasto futuro? Eppure c’è chi fa affidamento sul motore di ricerca anche per conoscere la propria dipartita. Numero di ricerche mensili: 49.500.

6 – Perché gli uomini hanno i capezzoli?

Malgrado siano tutti perfettamente consapevoli del fatto che anche i maschi abbiano i capezzoli, ci sono migliaia di persone che ogni mese sprecano tempo a chiederne il motivo, intasando la propria cronologia Google. Numero di ricerche mensili: 22.200.

7 – I pinguini hanno le ginoccha?

Non che le domande sul regno animale non siano interessanti… ma perché chiedersi delle eventuali ginocchia dei pinguini? Eppure con un numero di ricerche mensili pari a 18.100 pare che a molti interessi l’anatomia di questi animali.

8 – Perchè esistiamo?

Non poteva certo mancare un quesito ad alto tasso filosofico; perché va bene la curiosità, ma sui massimi sistemi non è certo facile trovare delle risposte. Per questo c’è chi prova a rivolgersi alle ricerche Google per comprendere il perchè della nostra esistenza. Ricerche mensili, 8.100.

9 – La fatina dei denti esiste?

Sembra che nessuno abbia dubbi su Babbo Natale o la Befana, ma sulla Fatina dei denti qualcuno vacilla. Certo che è reale, non per niente ognuno di noi ha sempre trovato una monetina sotto al cuscino dove aveva messo il dentino caduto. Non è vero? Numero di ricerche mensili: 8.100.

10 – I maiali sudano?

Domanda motivata forse dalle accusa fatte a coloro che si accalorano troppo quando fanno attività fisica. Volevano sapere se davvero i maiali sono un giusto termine di paragone per chi suda tanto? Mistero. Il numero di ricerche mensili (8.100) su questo argomento resta dunque un grandissimo punto interrogativo.

G oogle come funziona

Ma al di là delle curiosità, come funziona Google? E’ un motore di ricerca; ovvero è in grado di trovare un numero altissimo di risposte alle domande (possibilmente non troppo assurde) degli utenti. Poi ne mostra i risultati in una frazione di secondo, sotto forma di link a siti, mettendo al primo posto quelli che meglio corrispondono.

Inoltre, se guardate la vostra cronologia delle ricerche, troverete quello che avete chiesto e le risposte avute per le vostre ricerche Google.

E’ vero che non c’è limite a cosa cercare su Google. Anche queste strane domande avranno avuto una lunga lista di siti in cui leggere; anche se forse non hanno trovato la risposta che cercavano.