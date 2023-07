Ricetta Farinata di ceci, come si fa? Ingredienti e procedimento

Oggi vi proponiamo la ricetta della farinata di ceci che i liguri rivendicano come loro, ma che in realtà ha origini romane. Questo è un piatto della tradizione povera che venne inventato casualmente da alcuni soldati romani che riuscivano a far cuocere al sole dentro i loro scudi acqua e farina realizzando un pranzo veloce, economico e molto gustoso. Si tratta di una sorta di pizza, anche se è sbagliato chiamarla così, a base bianca realizzata con la sola farina di ceci, sale e olio extravergine d’oliva. È un piatto povero, ma molto difficile da realizzare.

In base alle zone d’Italia dove la mangiamo troviamo differenti preparazioni e così anche differenti nomi con cui la evidenziamo. Per fare un esempio in Toscana viene chiamata “cecina” mentre in Sicilia si fa fritta e si chiama “panissa”. Ovviamente si tratta di preparazioni molto differenti anche se alla fine il sapore in molti casi è davvero simile. Ora però vi raccontiamo più da vicino di cosa stiamo parlando.

Ricetta Farinata di ceci, ingredienti e procedimento

Con questa ricetta realizzerete una farinata di ceci di 32 centimetri di diametro. Vi serviranno come ingredienti un litro d’acqua, 300 grammi di farina di ceci, sale quanto basta e 50 grammi di olio extravergine d’oliva. 70 grammi di questo li utilizzeremo in più per ungere la teglia dove verrà inserita la farinata da poi infornare. Si tratta di un piatto molto gustoso e che si può realizzare se si prende un po’ la mano visto che servono determinate caratteristiche nel nostro forno.

Passiamo al procedimento per la preparazione. Per prima cosa dobbiamo mettere in una terrina la farina di ceci formando la classica fontana, versando un po’ alla volta l’acqua al centro a temperatura ambiente. Quindi mescolate tutto senza che si possano formare dei grumi fino a ottenere un composto liquido e decisamente omogeneo. A questo punto diventa importante coprire con la pellicola il tutto e lasciarla riposare dalle quattro alle cinque ore fino alle dieci fuori dal frigo con una temperatura che non deve superare i venti gradi centigradi. Mescolare di tanto in tanto può essere utile.

Al composto va aggiunto 50 grammi di olio e il sale, andando ad amalgamare il tutto. Unte tre teglie mescolate e distribuite il composto in maniera uniforme. Si dovrà infornare il tutto a 250° facendolo cuocere a contatto col forno per i primi dieci minuti e poi per 7-8 a 220° normalmente. La pietanza va gustata calda e potete spolveravi sopra del pepe in base ai vostri gusti.

Cosa bere?

Con la farinata di ceci si consiglia di bere un vino bianco classico come un vermentino sardo o un prosecco fresco. Sicuramente è talmente buona questa ricetta che ci troviamo di fronte a un qualcosa che va bene con tutto. Certo è che bevande troppo dolci o gassate rischiano di rovinare il nostro piatto e di rendere il suo sapore meno efficace. Il consiglio è quello di gustarvela piano, assaporando anche quello che bevete, facendo diventare il piatto un vero e proprio capolavoro per le papille gustative.