Ricetta Filetto alla Wellington, come si fa? Ingredienti, procedimento

Tra le ricette che vi proponiamo vogliamo oggi portarvi quella del Filetto alla Wellington, ma come si fa? Si tratta di un secondo di carne non troppo facile, anzi sotto alcuni punti di vista anche abbastanza complicato da fare. Abbiamo avuto modo di conoscere questo piatto grazie a programmi come Masterchef Italia che ci hanno permesso di guardarne la complessa preparazione. Si può realizzare in maniera semplice e con ingredienti pre confezionati oppure muoversi verso una ricetta più complicata.

Il piatto in questione ha come protagonista assoluto un taglio di manzo molto noto e pregiato perché tra i più teneri e anche magri. Noto anche come filetto in crosta ha diversi procedimenti e non è sicuramente un piatto adatto ai principianti. Sicuramente si attesta su un livello di difficoltà medio-alta e presuppone ci sia un po’ di esperienza per realizzarlo nel migliore dei modi.

Ricetta Filetto alla Wellington: ingredienti e procedimento

La ricetta per il Filetto alla Wellington ci porta a indicare quelli che sono li ingredienti per quattro persone: filetto di manzo da 1 kg, 1 rotolo di pasta sfoglia (se non si vuole fare a mano), 350 grammi di funghi champignon, 200 grammi di prosciutto crudo, senape q.b., un tuorlo d’uovo, una noce di burro, olio extravergine d’oliva q.b., sale q.b., pepe q.b.. E ora passiamo a spiegare quali sono i procedimenti per realizzare questo virtuoso piatto.

Per prima cosa prendiamo il filetto e massaggiamo con sale e pepe. Prendiamo una padella antiaderente dove versiamo un filo d’olio e la noce di burro, una volta sufficientemente caldo poggiamoci la carne e lasciamola rosolare uniformemente su tutti i suoi lati. Fondamentale diventa non forare mai la carne per evitare che i succhi possano uscire e dunque la carne perdere sapore.

Una volta che il filetto è rosolato, mettiamolo su un piatto e spennelliamolo con la senape. I funghi tagliati vanno messi nel mixer e frullati insieme a sale e pepe oltre a un filo di olio extravergine d’oliva. L’obiettivo è quello di avere alla fine una cremina. Questa poi la passiamo in padella facendola asciugare un po’. Su un foglio di pellicola stendiamo il prosciutto in modo da formare un rettangolo e copriamolo interamente con la crema di funghi, disponiamo poi la carne nel mezzo e coprendola completamente col crudo e riponiamolo 15 minuti in frigo.

Una volta passato questo tempo posizioniamo il pezzo di carne sopra la pasta sfoglia e ricopriamo il tutto. Spennelliamolo, dopo averlo messo sulla carne forma, con tuorlo sbattuto. Il tutto va cotto in forno caldo a 200° per mezz’ora.

Come va servito?

Il filetto va servito tagliato a fette in modo che il centro sia abbastanza al sangue e i bordi cotti così come la pasta sfoglia che lo circonda. Vicino possiamo accompagnarlo con un vino rosso che sia però intenso e corposo oltre che fruttato in modo da far risaltare il sapore della carne. Raccomandazione è quella di consumare il tutto ancora quando è caldo senza eccedere nell’aspettare anche se è consigliato dopo l’uscita dal forno farlo riposare un pochino per prendere sapore.