Ricetta insalata greca, come si fa: ingredienti, procedimento

L’estate sta entrando nel suo pieno e vogliamo proporvi allora la ricetta dell’insalata greca, un piatto molto gustoso e fresco che potrà regalarvi un po’ di leggerezza in un periodo così pesante. Come possiamo capire dal nome si tratta di un piatto molto in voga in Grecia ma che negli ultimi anni si è espanso a macchia d’olio in tutta Europa. Va specificato poi che ogni paese ha le sue usanze e quindi presenta delle varianti, diventa dunque difficile raccontarvi tutte le tipologie e ci concentreremo su come la prepariamo in Italia.

Si tratta di un piatto unico e molto ricco, che può accontentare i gusti di tutti e che ha come riferimento diversi ingredienti tipici della cucina mediterranea. Ricordiamo che non è una ricetta costosa e che si può realizzare rapidamente e senza grandissime difficoltà logistiche. Passiamo ora però all’aspetto pratico.

Ricetta insalata greca: ingredienti e procedimento

Passiamo ora ad analizzare la ricetta dell’insalata greca, gli ingredienti di cui parliamo sono per due persone: 250 grammi pomodori ramati, 4 pomodori ciliegino, 200 grammi feta greca, 1 cipollotto fresco, 1 cipolla rossa, 2 cetrioli, 8 olive nere greche di Kalamata, aceto di vino bianco q.b., olio extravergine d’oliva q.b., pepe nero q.b., origano secco selvatico q.b., foglie di cappero in salamoia q.b..

Passiamo ora al procedimento: con la punta di un coltello rigate le olive in tre parte e conditele con olio e sale. aggiungete l’aceto e massaggiate il tutto con cura. Lasciate marinare tutto per 2-3 ore. Tagliate la feta a cubetti. Dividete il cetriolo per il lungo senza togliere la buccia, svuotatelo dai semi e poi tagliatelo a fettine sottili. Affettate i pomodori e dividete il ciliegino in 4 parti. Tagliate la cipolla rossa a pezzi e tagliate il cipollotto a fettine. Disponete i pomodorini a cerchio e poi sistemate cetrioli in mezzo, i pomodori sopra e la feta ancora sopra. Condite con le olive.