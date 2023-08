Ricetta Red Velvet, come si fa: ingredienti e procedimento

Come si fa la Red Velvet? Osserviamo da vicino la ricetta per questa torta svelandovi gli ingredienti e il procedimento per farla. Si tratta di una torta al cioccolato di origine americana diffusa in tutto il mondo con ingredienti molto semplici e un procedimento però non troppo facile. Sicuramente è gustosa e il colore rosso la caratterizza anche se non è obbligatorio farla in questo modo.

Esistono delle varianti anche in base al paese dove la torta viene fatta che alcune volte richiedono l’utilizzo anche di più pan di spagna per farne un rotolo invece che una torta. Si tratta sicuramente di una delle torte più amate nel mondo americano al pari della cheesecake e oggi vogliamo insegnarvi come farla.

Ricetta Red Velvet, ingredienti e procedimento

Partiamo con la ricetta della Red Velvet dagli ingredienti. Parliamo di una torta per otto persone che ci richiederà un’oretta di preparazione e altrettanto tempo di cottura. Serviranno: 150 grammi di burro, 500 grammi di zucchero, 120 grammi di uova, 1 baccello di vaniglia, 5 grammi di sale fino, 50 grammi cacao in polvere, 30 grammi colorante alimentare rosso, 300 grammi yogurt bianco naturale, 15 grammi di lievito per dolci, 380 grammi di farina 00, 30 grammi di aceto di vino bianco, 600 grammi di formaggio fresco spalmabile, 1 scorza di limone, 300 grammi di zucchero a velo. Lamponi q.b., meringhe q.b..

Per prima cosa iniziamo dall’impasto inserendo in una planetaria burro e zucchero lavorandolo e montandolo a questo poi aggiungiamo le uova sbattute in precedenza e poi sale e semi di vaniglia. Poi dopo aver fatto riposare il tutto aggiungiamo colorante rosso e facciamo azionare la planetaria ancora una volta. Fino a che il composto non sia liscio. Uniamo lo yogurt bianco e utilizziamo la spatola. Setacciamo farina e lievito e inseriamo dentro mescolando dal basso all’alto. Uniamo per ultimo l’aceto. Il tutto va infornato in un forno statico pre riscaldato per 75 minuti a 175 gradi.