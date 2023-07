Ricetta Salsa Tonnata, come si fa? Ingredienti e preparazione

Oggi vi vogliamo proporre la ricetta della salsa tonnata, ma come si fa? Quali sono gli ingredienti e quale il tipo di preparazione? Si tratta di un prodotto che possiamo mangiare in diversi contesti e che può sicuramente essere molto utile per farci sorridere quando siamo giù grazie al suo gusto intenso e deciso in grado di rialzare le nostre giornate. La preparazione è anche abbastanza semplice e la sua duttilità permette di poterla abbinare a tantissime ricette.

L’origine della salsa tonnata probabilmente è legata alla città di Cuneo in Piemonte dove viene preparata regolarmente soprattutto in un piatto delizioso e cioè il vitello tonnato. Il famoso chef Antonino Cannavacciuolo ha avuto la geniale idea di ribaltare gli addendi realizzando il tonno vitellato che è sicuramente un piatto molto interessante e amato da chi si reca da lui a Villa Crespi. Ma ora torniamo alla salsa tonnata e a come si prepara.

Ricetta Salsa Tonnata, ingredienti e preparazione

La ricetta della salsa tonnata che vi proponiamo oggi è fatta con le dosi per quattro persone e per prepararla ci vogliono appena quindici minuti con procedimenti facili e un costo medio. Gli ingredienti sono due uova medie, 5 grammi di capperi sotto sale, 150 grammi di brodo di carne, 200 grammi di tonno sott’olio sgocciolato, 3 filetti di acciughe sott’olio, capperi quanto basta.

Per prima cosa dobbiamo preparare il brodo di carne, poi passiamo a cuocere le uova sode. Queste si inseriscono in acqua fredda che deve coprirle, si accende il fuoco e dal bollore si devono contare nove minuti. Raffreddate sotto l’acqua vanno sgusciate e tagliate in quattro parti. Ora dissalate i capperi sciacquandoli e tenendoli in acqua anche per tempo prolungato. A questo punto versate in un contenitore le uova sode, le acciughe sott’olio ben sgocciolate, i capperi dissalati e il tonno sgocciolato, aggiungendo poi una piccola parte del brodo ovviamente filtrato. Frullando tutto col mixer aggiungiamo brodo al bisogno per non farla venire né troppo liquida né troppo densa. Ottenuta una crema liscia senza grumi avrete il piatto, decoratelo sopra con qualche cappero.

Piatti in cui si utilizza

La salsa tonnata è buonissima così. Si può infatti mangiare tranquillamente sopra un pezzetto di pane, su un crostino dorato. Mangiandola così ci rendiamo conto del suo sapore intenso, ma possiamo anche utilizzarla in altri piatti. Facciamo un esempio, infatti il vitello tonnato è uno dei piatti più amati nel nord Italia. Basta spalmarlo sopra a fettine di vitello cotte ad arrosto e il contrasto dei sapori è veramente straordinario e intenso. Nelle varianti della ricetta potete mettere meno uova sode e aggiungere della maionese.

C’è anche chi utilizza la salsa tonnata per condire la pasta, vi consigliamo di utilizzarla insieme a delle penne integrali che danno un ulteriore sprint al sapore. Inoltre si può utilizzare anche nell’insalata di patate riuscendo a dare un surplus a un piatto autentico e davvero dallo splendido sapore. Non ci rimane che darvi il buon appetito e di consigliarvi di utilizzare questa splendida salsa come meglio credete voi.