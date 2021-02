Rider investito a Firenze. Le sue condizoni sono gravi

Un rider 45enne è stato travolto ieri intorno alle 19.15. Stava effettuando alcune consegne in bici ed è stato investito da un’auto che sfortunatamente ed essendo a terra, non è riuscito a evitarlo. L’impatto è stato terribile e quasi letale. Si trovava in piazza delle Cure a Firenze. Ora, purtroppo, versa in gravi condizioni all’ospedale locale

Rider investito, la dinamica

L’uomo è attualmente ricoverato all’ ospedale di Careggi dove è stato immediatamente trasportato in codice rosso. A quanto pare è scivolato dalla sua bici mentre era intento a fare una consegna. Causa, l’asfalto bagnato. Da una semplice caduta si è passati alla tragedia. E un’auto, non vedendolo a terra l’ha investito procurandogli gravi danni. La piazza ieri è stata chiusa al pubblico per circa un’ora per consentire ai soccorsi di intervenire in tempo. Ovviamente la polizia ha effettuato tutti i rilievi del caso. Intervenuti anche gli ispettori Asl in materia di lavoro