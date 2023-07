Rinnovare la casa partendo da balcone e terrazzo: come fare?

Il rapporto con la propria casa, considerata un vero e proprio rifugio personale, è in continua evoluzione e si modifica in base alle nuove esigenze e alle nuove abitudini. La pandemia è stata un catalizzatore anche da questo punto di vista e ha accelerato molti cambiamenti già in atto, a partire dalla nuova visione degli spazi domestici.

Secondo il rapporto Federproprietà-Censis gli italiani prediligono una casa comoda, accessoriata e sostenibile, nella quale anche gli spazi esterni contribuiscono al comfort abitativo e aiutano nell’espressione di sé e nelle attività di relax.

Per rinnovare casa, dunque, si può partire anche dal balcone e dal terrazzo, effettuando interventi mirati con l’obiettivo di rendere lo spazio accogliente e funzionale.

Scopriamo come fare in questo articolo.

Organizzare bene gli spazi

Il primo passo da cui partire è una nuova organizzazione degli spazi. Spesso il balcone e il terrazzo vengono lasciati vuoti o senza un’organizzazione reale, quando invece possono riservare grandi sorprese. Ci sono diverse tipologie di balcone e terrazzo e la suddivisione va pensata in base ai metri quadri a disposizione e alle proprie esigenze.

Un terrazzo coperto con una copertura molto alta può ad esempio essere rinnovato realizzando un soffitto più basso per renderlo più accogliente e raccolto. Per attuare questo intervento è importante capire cosa si intende per abbassamento del soffitto, sia in relazione alle norme da rispettare sia in riferimento alle tecniche per realizzarlo. Il consiglio è di rivolgersi ad aziende specializzate nella ristrutturazione, come Bassetti Home Innovation, che possono realizzare progetti chiavi in mano personalizzati.

Organizzare gli spazi significa anche dividere le aree esterne a seconda delle attività che vi si svolgeranno: si può ad esempio prevedere un’area barbecue o una zona relax con divanetto e tavolino basso, o ancora realizzare un living esterno con tavolo e credenza.

Realizzare la giusta illuminazione

Nel periodo estivo gli spazi esterni possono essere utilizzati anche di sera. È dunque importante prevedere un’illuminazione ad hoc per rendere vivibili questi spazi anche quando è buio. Nella scelta delle lampade e di eventuali faretti, il consiglio è di collocare le luci nei punti che possono creare la giusta atmosfera, senza utilizzare luci troppo forti o diffuse perché non sono necessarie per i momenti da vivere all’esterno.



Scegliere gli arredi con gusto

L’arredamento outdoor si può ormai equiparare all’interior design, perché offre molteplici soluzioni per personalizzare gli spazi esterni di una casa seguendo diversi stili. Nella scelta dell’arredamento per rinnovare balcone e terrazzo è ideale prediligere mobili e accessori in linea con lo stile generale della casa, mantenendo una palette colori che sia ben coordinata con gli elementi d’arredo interni. A fare la differenza ci sono inoltre gli accessori, che vanno ad enfatizzare l’estetica degli arredamenti. Si possono ad esempio posizionare delle mensole o dei piccoli tavolini d’appoggio con dei souvenir o dell’oggettistica di design, oppure sfruttare le pareti per installare cornici con le foto dei luoghi di vacanza. Per chi ama lo stile etnico si possono anche applicare dei tendaggi colorati per creare un’atmosfera più intima.

Creare uno spazio green

In uno spazio esterno non può mancare un angolo green con piante da esterno o giardini pensili. Non solo dona colore e freschezza all’outdoor, ma è anche l’occasione per provare a svolgere un’attività rilassante come il giardinaggio. Per allestire questa zona si può approfittare degli incentivi, come il bonus verde, che permette di recuperare il 36% delle spese sostenute per la progettazione e manutenzione di aree verdi.