Riqualificazione energetica: come un cittadino può mettersi al riparo dalla crisi che si prospetta

In questi giorni il tema dell’energia e della crisi energetica è uno dei più urgenti da affrontare nel nostro Paese. Grazie al conflitto internazionale e all’aumento esponenziale delle materie prime, si stima che ogni famiglia italiana vedrà raddoppiato (se non di più) il compenso dovuto in bolletta ai propri fornitori di luce e gas.

Si prospettano sicuramente tempi non facili all’orizzonte, ma esiste un modo per poter parzialmente arginare la crisi energetica. Parliamo degli interventi di riqualificazione degli ambienti domestici, che permetterebbero alle famiglie di avere un forte risparmio e mettersi così al riparo dai forti aumenti, che si stima possano durare anni.

Nelle prossime righe scopriremo insieme che cosa sono gli interventi di riqualificazione energetica, a che cosa servono e quali sono gli interventi ammessi dai bonus per l’efficientamento energetico.

Interventi di riqualificazione energetica: che cosa sono a che cosa servono

Gli interventi di riqualificazione energetica sono dei lavori che vengono fatti su un’abitazione a livello strutturale, edile e di impiantistica. Per la legge servono a far aumentare la classe energetica dell’edificio e permettono al proprietario dell’immobile di avere un forte risparmio sull’utilizzo dell’energia elettrica e per il riscaldamento.

In particolar modo, grazie ad interventi specifici, possiamo:

Ridurre di molto le emissioni inquinanti, riducendo così l’impatto ambientale

Diminuire i consumi energetici, sia a livello elettrico che di riscaldamento

Ridurre il consumo di combustibili fossili in favore delle energie rinnovabili

In questo modo smetteremo di pagare somme elevatissime ai nostri gestori di luce e gas, in favore dei consumi ridotti e dello sfruttamento dell’energia prodotta dal nostro impianto.

Scopriamo ora insieme quali sono gli interventi specifici che vengono favoriti dai bonus per l’efficientamento energetico delle abitazioni e dei condomini.

Gli interventi di riqualificazione che possiamo fare sulla nostra abitazione

In primo luogo dobbiamo differenziare i tipi di interventi. Abbiamo infatti quelli che riguardano la struttura dell’edificio.

In merito alla struttura possiamo creare un cappotto termico alla nostra abitazione, cioè applicare un rivestimento alla facciata già esistente che ci garantisce l’eliminazione dei ponti termici. Può essere costruito in lana, sugheri o polistirene e può essere applicato internamente o esternamente sui muri perimetrali, compreso il soffitto.

Troviamo inoltre l’insufflaggio, che prevede l’inserimento all’interno delle intercapedini dei muri di materiali termoisolanti. Qui avremo però solamente una parziale eliminazione dei ponti termici.

Proseguendo troviamo il secondo tipo di interventi, cioè la riqualificazione degli infissi e degli impianti elettrici e di riscaldamento.

Partendo dagli infissi potremo sostituirli con elementi nuovi di ultima generazione, che garantiranno così un maggiore isolamento con una diminuzione della spesa per scaldare la casa.

Poi, pratica molto consigliata, potremo installare sul tetto dei pannelli fotovoltaici o solari termici che ci aiuteranno a fornire energia elettrica (nel primo caso) o energia termica (nel secondo) alla nostra abitazione, riducendo così la richiesta al gestore locale.

Una volta installato l’impianto sarà necessario implementarlo poi con dei sistemi di termoregolazione, apparecchi di illuminazione a led e una caldaia a condensazione o pompa di calore.

Chiaramente non sono interventi che possiamo fare in autonomia, specialmente se vogliamo richiedere le detrazioni previste dal Governo.

Per questo motivo ci sentiamo di consigliarvi di visitare il sito web innovasol.it, azienda che ci ha aiutato nella redazione di questo articolo, per avere informazioni dettagliate sulla questione. All’interno del loro sito web troverete moltissimi articoli di approfondimento su tutti gli interventi che abbiamo citato, in modo che possiate avere una panoramica più completa sulla loro efficacia e sui costi, per scegliere in totale libertà come migliorare l’efficienza energetica della vostra casa.