Rischio aumento IVA, esiste davvero?

Il Governo smentisce

Nelle ultime ore la notizia che il Governo vorrebbe di nuovo aumentare l’IVA sta gettando nel panico gli italiani. Soprattutto fa discutere la proposta dell’aumento dell’IVA per hotel e ristoranti, una misura che sarebbe necessaria per cercare di trovare le risorse per tagliare l’IRPEF, nell’ambito della riforma della tassa sui redditi che il governo stesso ha promesso per aprile.

Aumento IVA ristoranti/hotel?

Secondo Codacons l’aumento dell’IVA a hotel e ristoranti “Si tratta di una proposta oscena, che non colpirebbe certo il lusso o i ricchi, ma la totalità dei consumatori, creando peraltro un danno all’economia nazionale, in quanto un eventuale incremento delle aliquote in tali settori andrebbe infatti a colpire in particolare il turismo, determinando un aggravio delle tariffe a danno dei visitatori e allontanando i turisti, sia italiani che stranieri, dalle nostre città, a totale vantaggio della concorrenza straniera”.

loading...

“Ribadiamo la nostra totale contrarietà a qualsiasi incremento dell’Iva, perché in un momento storico in cui i consumi delle famiglie sono fermi e l’emergenza coronavirus rischia di avere effetti pesanti sull’economia nazionale, un rialzo delle aliquote determinerebbe effetti disastrosi per il Paese e per la casse pubbliche” commenta il Presidente CODACONS Carlo Rienzi.

Le fonti MEF però scandiscono che non ci sarebbe in programma nessuno aumento IVA nell’ambito della ristorazione. Queste notizie “sono prive di qualsiasi fondamento” secondo fonti del ministero dell’Economia.

Commenti

commenti