Rise of Olympus 100 – Una slot Sportaza altamente volatile con un design eccezionale

Play’n Go è nota per lo sviluppo di incredibili remake dei suoi titoli esistenti. Tra le sue riedizioni più importanti ci sono Moon Princess e Sisters of the Sun. Entrambi i giochi sono stati un’opera d’arte sin dalla loro uscita, ma sono migliorati ulteriormente grazie alle ultime edizioni.

Non c’è quindi da sorprendersi che alla fine Play’n Go abbia rivolto la sua attenzione a Rise of Olympus 100, un’altra incredibile slot machine presentata a Sportaza.

Hanno lavorato duramente per aggiungere nuove funzioni al titolo, come i moltiplicatori sia nel gioco base che nei giri bonus.

Ma questo remake è all’altezza del successo? Continua a leggere per scoprirlo.

Design del gioco

Non sorprende che Rise of Olympus 100 non sia cambiato molto in termini di grafica.

Questa macchina da gioco è ancora composta dagli stessi disegni, simboli, sfondi, animazioni e suoni che hanno reso così fruttuosa la versione originale.

L’aspetto è ancora valido e Rise of Olympus 100 riesce a far sentire ogni interazione come se gli dei l’avessero voluta.

Si tratta di uno dei giochi a tema greco più belli di Sportaza, che intreccia le sue meccaniche con le sue immagini per creare un’esperienza soddisfacente.

Come giocare a Rise of Olympus 100

Il gioco è dotato di 5 rulli e 5 righe, nonché di pagamenti a grappolo che portano il gioco a un altro livello.

Al casinò Sportaza puoi trovare sia le informazioni sul gioco che la tabella dei pagamenti.

Puoi anche provare il gioco in modalità gratuita prima di rischiare il tuo denaro.

Una volta studiate tutte le informazioni necessarie, puoi iniziare a giocare selezionando la tua puntata.

Puoi scommettere da 0,20 a 100 gettoni, il che è un’ottima notizia sia per i giocatori amatoriali che per quelli esperti.

Poi clicca sul pulsante “Gioca” e aspetta che la magia si compia.

Caratteristiche dell’offerta

Le funzioni di Rise of Olympus 100 non mancano. Il divertimento è assicurato sia durante il gioco base che durante i giri gratuiti.

L’azione ruota attorno a tre potenti divinità greche, Poseidone, Ade e Zeus. Ogni dio ha il suo moltiplicatore da offrire, con la possibilità di innescare giri senza vincita nel gioco base.

Poiché non ci sono simboli scatter, gli Dei hanno anche la chiave per sbloccare i giri gratis.

Una volta iniziati i giri bonus, dovrai scegliere una delle divinità che ti guiderà nei giri gratuiti, ottenendo di conseguenza un bonus moltiplicatore aggiuntivo.

Si tratta di un ottimo mix di meccaniche che, intrecciate con il tema della slot, creano un’esperienza coinvolgente con una personalità e un’identità distinte.

Vittorie a cascata

Ogni volta che si verifica una combinazione vincente, i simboli vincenti vengono rimossi e i simboli precedenti cadono per riempire i vuoti.

Se si ottiene una vincita da tre, un simbolo jolly sostituisce la posizione centrale.

Inoltre, i simboli wild in Rise of Olympus 100 hanno un valore di 50x in caso di cinquina.

Se i simboli wild dovessero essere gli unici simboli rimasti sul tabellone, verranno anch’essi rimossi per far posto a un nuovo tabellone di simboli.

Ogni cascata aggiunge un moltiplicatore di +1, permettendo di ottenere un moltiplicatore massimo di x100.

Il moltiplicatore viene azzerato al termine delle cascate. Nel caso in cui dovessi ripulire il tabellone al di fuori della meccanica Ira degli Dei, riceverai una vincita di 50x, anch’essa soggetta al moltiplicatore a cascata.

Mano di Dio

A nessuno di noi piace perdere, ma in Rise of Olympus 100 le possibilità di vincere sono più alte che mai.

Questo è possibile grazie alla funzione Mano di Dio, che può attivare un modificatore dei rulli per migliorare le tue probabilità. Ogni Dio apporta il proprio modificatore ai rulli.

L’ira dell’Olimpo

La chiave di Wrath of the Olympus è un piccolo contatore sul lato sinistro dei rulli. Se ottieni combinazioni di vincite con 3, 4 o 5 simboli degli dei, riempirai 1, 2 o 3 sezioni del misuratore.

Il misuratore pieno, con tutte e tre le sezioni riempite, fa scattare l’Ira dell’Olimpo. In questo caso Poseidone, Ade e Zeus attivano tutti i modificatori in un unico giro. Se l’intera griglia viene svuotata in questo giro, verrai portato al round dei giri gratis.

Giri gratis

Se riesci a innescare il round bonus di Sportaza, ti verrà chiesto di scegliere una delle tre divinità. A seconda di quale sceglierai, otterrai un certo numero di giri.

Man mano che riempirai il contatore, verrai premiato con giri aggiuntivi.