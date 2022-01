Risoluzione occhio umano: curiosità, quanto piccolo possiamo vedere

Risoluzione occhio umano pari a 576 megapixel. Scritto così non dice niente, ma hai idea di quanto possano vantarsi di vedere i nostri occhi?

Se li paragonassimo a una fotocamera digitale dovremmo calcolare la capacita di risoluzione, ovvero l’unità di misura. Tuttavia, questo paragone non è corretto perché l’occhio e macchina fotografica hanno delle differenze sostanziali.

Le differenze fra occhio umano e macchina fotografica

La definizione occhio umano presuppone una lente curva e non piatta come quelle delle fotocamere. E questa è la prima differenza.

Tornando a parlare di ‘occhio umano risoluzione’ intendiamo il numero di fotorecettori con cui i nostri occhi recepiscono le immagini e i colori. Solo che la fotocamera ferma l’immagine mentre il nostro occhio si muove continuamente in concomitanza con il cervello per elaborare il risultato finale.

L’ultima differenza riguarda il colore: un filtro fornisce alla macchina fotografica i pixel verdi, blu e rossi mentre il megapixel occhio umano, nel cristallino, percepisce maggiormente il colore blu. Due sistemi diversi per dare vita alla stessa immagine.

Occhio umano pixel o occhio umano megapixel

Rispetto a una macchina fotografica l’occhio umano perde risoluzione in condizioni di illuminazione molto bassa calcolate in modo significativo. D’altronde basta uscire la notte e camminare lungo una via poco illuminata per scoprirlo. E questo meccanismo si traduce in necessità di ingrandire l’immagine per vederne chiaramente i dettagli.

Ecco perché gli schermi del nostro cellulare o del nostro computer sono illuminati. L’intento dei produttori è proprio quello di poterli utilizzare anche la notte. Mentre i primi e-book reader usciti nel mercato non avevano l’illuminazione e per leggere un libro durante la notte era necessario accendere una lampadina. Se da una parte l’illuminazione permette all’occhio umano di vedere, dall’altra parte lo affatica e lo stanca perché richiede uno sforzo maggiore.

Occhio umano immagini

Gli impulsi luminosi si trasformano in impulsi nervosi per comunicare l’immagine al cervello. È proprio questa sinergia che permette all’occhio di vedere e al cervello di elaborare l’immagine trasmessa. Il processo avviene attraverso il nervo ottico anche se il primo passo lo compie la retina, inviando per prima onde luminose.

L’immagine di un occhio è così formata e pronta per essere tradotta nelle forme colorate così come le conosciamo. Un prodigio che non è stato ancora studiato del tutto e che nasconde nel suo processo numerose incognite. L’immagine occhio umano è proiettata da due fotocamere che sono proprio i nostri stessi occhi.

Campo visivo occhio umano

Ora che abbiamo compreso la funzionalità dell’occhio umano e la sua capacità di riproduzione delle immagini ci rimane da scoprire un’ultima cosa. Quanto è ampio il suo angolo di visione?

La risposta è molto semplice: singolarmente ogni occhio ha un angolo di visione pari a 120-200 gradi. E senza snocciolarti tutte le gradazioni per i vari punti cardinali sappi che può variare da destro a sinistro.

Il campo visivo si calcola suddividendo l’area in quattro quadranti, separati dall’incrocio di due assi perpendicolari. Il punto di intersezione fra questi due assi è chiamato punto di fissazione ed è il punto in cui si focalizza la nostra visione.

In pratica, quando osserviamo un’immagine mettiamo in relazione occhio e cervello, selezioniamo i pixel e calcoliamo la distanza per avere maggiori dettagli. Va da sé che dopo tutti questi sforzi faremmo un piacere al nostro cervello se scegliessimo delle immagini piacevoli e stimolanti!