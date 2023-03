Ristrutturare casa a Roma: consigli, a chi rivolgersi, detrazioni fiscali

La casa è il nostro posto sicuro ed è il posto in cui possiamo riposare ed essere noi stessi e, pertanto, deve anche riflettere il nostro stile e il nostro gusto personale. Pertanto, ristrutturare casa a Roma è un’operazione che va fatta con cura e con attenzione, rivolgendosi ad esperti del settore. Anche perché ricordiamo che ci troviamo comunque in una città come Roma, che è molto grande e in continua evoluzione e in un vero e proprio museo a cielo aperto. Per le ristrutturazioni a Roma, compresa la ristrutturazione del bagno, ci sono alcuni passaggi da seguire. Prima di iniziare il lavoro, bisogna rivolgersi alla ditta scelta e valutare insieme la situazione. Il cliente potrà dire alla società quali sono i propri desideri e qual è il suo progetto e potrà ascoltare i consigli di esperti nel settore. Fatto ciò, la ditta procederà con un sopralluogo per valutare e osservare in prima persona la struttura della casa e comprendere se il lavoro sia fattibile e con quali tempistiche. Dopo questo, la ditta proporrà il proprio preventivo, che potrà essere accettato o meno.

Idee per ristrutturare la casa a Roma: come far sembrare più grande il bagno

I tempi per ristrutturare casa a Roma variano in base a cosa si deve fare e alla grandezza della casa stessa. Una ristrutturazione completa può richiedere anche 50 o 60 giorni, mentre una singola stanza circa due settimane. C’è chi invece calcola una media di una settimana a stanza. Il primo elemento da scegliere, e anche il primo che colpisce l’attenzione, è sicuramente il pavimento, che può essere scelto in vari materiali. Si può puntare sul classico marmo, un materiale molto luminoso, oppure su pavimenti in gres o altri materiali porcellanati. Trai materiali naturali tra i quali poter scegliere ci sono il legno (parquet in legno) e il pavimento in pietra, che rendono l’ambiente molto più accogliente. Per quanto riguarda invece i mobili, è possibile spaziare da uno stile più classico a uno più moderno. Se invece si ha un bagno piccolo, è meglio puntare sull’”open space”, dando così l’idea di un ambiente molto più ampio. Attenzione anche all’uso di colori. Meglio puntare sul bianco, che dona luminosità e usare lo stesso colore sia per le mattonelle delle pareti che per il pavimento, così da evitare di dare un effetto “spezzato” tra le due zone.

Detrazioni fiscali per ristrutturare casa a Roma

Ogni anno, il governo mette a disposizione dei propri cittadini alcune agevolazioni fiscali come bonus, sconti in fattura e detrazioni fiscali. Tra queste rientra anche il bonus ristrutturazioni, da poter richiedere proprio quando si intendere ristrutturare la propria casa a Roma. Il bonus può essere richiesto da tutti i contribuenti soggetti all’Irpef, residenti o meno in Italia e che abbiano un reale diritto sull’immobile. Questo bonus consente di avere un 50% di detrazione fino a un massimo di spesa di 96 mila euro, suddivise in 10 rate dallo stesso importo ed è stato stabilito dal decreto aiuti, il Decreto Legge n°50 del 2022 e confermato fino al 31 dicembre 2024.