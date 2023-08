Robert McKee: l’eroe invisibile della narrazione hollywoodiana

Il mondo del cinema è pieno di miti e leggende, anche perché per fare un film di successo non basta il talento, ci vuole una dose di buona sorte come nella ruleta en vivo. Tuttavia, se pensate che l’ispirazione sia qualcosa che cade dal cielo o con cui si nasce, vi sbagliate di grosso e la prova di questa affermazione è Robert McKee, sconosciuto ai più.

Chi è Robert McKee

Autore, conferenziere e figura di spicco nel campo delle strutture narrative, Robert McKee ha plasmato profondamente la narrazione di Hollywood. Con una carriera pluridecennale, ha influenzato generazioni di scrittori e registi. Per comprendere le narrazioni ipnotiche di Hollywood, è necessario addentrarsi nel mondo di questo luminare senza pretese.

Il viaggio di Robert McKee

Nato nel 1941, Robert McKee intraprese il suo viaggio narrativo come scrittore per il teatro e il cinema. Tuttavia, il suo vero destino lo attendeva nelle aule universitarie piuttosto che dietro la macchina da presa o sul palcoscenico. McKee ha iniziato a insegnare sceneggiatura nel 1981 e nei quattro decenni successivi si è trasformato nell’autorità definitiva in materia di scrittura creativa e narrazione.

Il suo famoso corso, “Story Seminar”, è diventato un terreno fertile per molti scrittori e registi di successo di Hollywood, creando un’eredità unica nel mondo del cinema e della televisione.

L’influenza di “Story

Pubblicato nel 1997, il libro di McKee “Story: Sostanza, struttura, stile e principi della sceneggiatura” è diventato rapidamente la bibbia della sceneggiatura per gli aspiranti scrittori. Questa guida completa demistifica l’arte della progettazione narrativa, esaminando meticolosamente elementi come la progettazione della trama, la creazione dei personaggi e la struttura della storia.

‘Story’ ha esercitato un’enorme influenza su Hollywood, plasmando l’approccio narrativo di molti film e programmi televisivi acclamati. Ha infuso negli scrittori la fiducia di sperimentare, spingendo i confini delle convenzioni narrative e contribuendo all’evoluzione dinamica di Hollywood.

Gli allievi più famosi

Gli insegnamenti di McKee hanno guidato molti luminari di Hollywood. Tra i suoi allievi più importanti ci sono vincitori di premi Oscar come Akiva Goldsman, sceneggiatore di “A Beautiful Mind”, e Paul Haggis, sceneggiatore di “Crash”. Peter Jackson, che ha diretto la trilogia de “Il Signore degli Anelli”, attribuisce al seminario di McKee un’influenza significativa sul suo lavoro.

La televisione non è rimasta indenne dall’influenza di McKee. I suoi principi hanno plasmato serie popolari come “Breaking Bad” e il suo creatore, Vince Gilligan, ha riconosciuto che gli insegnamenti di McKee sono stati fondamentali per la creazione di questa iconica narrazione.

Aneddoti e curiosità

L’influenza di McKee permea Hollywood così profondamente che è stato ritratto da Brian Cox nel film “Adaptation”. Con un tocco metanarrativo, il film presenta un McKee fittizio che tiene un’appassionata conferenza sull’arte della narrazione, un omaggio al suo impareggiabile contributo al mondo della narrativa.

Un aneddoto intrigante riguarda il leggendario regista George Lucas. Dopo aver partecipato al seminario di McKee, Lucas gli inviò un biglietto in cui diceva che se avesse partecipato al seminario prima di scrivere “Guerre Stellari”, il film avrebbe avuto una storia diversa e forse migliore. Questo aneddoto sottolinea il profondo impatto che le intuizioni di McKee hanno avuto anche sui registi di maggior successo.

L’eredità duratura di Robert McKee

Robert McKee, spesso definito il “guru dei guru” di Hollywood, ha innegabilmente lasciato un segno indelebile nel mondo della narrazione. I suoi insegnamenti continuano a ispirare, educare e potenziare i designer narrativi, dando forma alle storie che affascinano il pubblico di tutto il mondo. Nel regno della narrazione, l’influenza di Robert McKee si fa sentire, confermando la verità della sua famosa citazione: “Il vero carattere si rivela nelle scelte che un essere umano fa sotto pressione – maggiore è la pressione, più profonda è la rivelazione”.