Roberta e Samuele si sono lasciati: Uomini e Donne, causa litigio, cosa succede

La storia d'amore tra Roberta e Samuele è finita, i due si sono lasciati dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne. Dopo due anni di storia d'amore hanno deciso di prendere una strada differente e di dividersi come raccontato attraverso Instagram, ma cosa è realmente accaduto tra i due? Sicuramente i fan sono molto dispiaciuti perché provavano grande affetto nei loro confronti.

Samuele ha commentato così dal suo profilo, specificando: “Ciao, sto scrivendo con paura e con un nodo alla gola che è inspiegabile. Purtroppo io e Roberta abbiamo deciso di porre fine alla nostra storia. Abbiamo preso coscienza di molti fattori, abbiamo avuto il coraggio di guardarci negli occhi e da persone mature abbiamo detto basta che forse è stata la cosa più complicata. Le diversità caratteriali e la distanza hanno avuto la meglio su tutto il resto e ci hanno allontanato. Il sentimento c’è stato, c’è ancora e non andrà via in due giorni e sicuramente non svanisce la speranza che le cose in futuro possano anche sistemarsi. Non smetterò mai di dire grazie a quelli che ci hanno amato come coppia e ci amano come persone. Vi voglio bene”.

Roberta e Samuele si sono lasciati, le parole di lei

Roberta e Samuele di Uomini e Donne si sono lasciati, così ha commentato la ragazza: “Ciao a tutti, abbiamo ricevuto tantissimi messaggi negli ultimi mesi sulla nostra relazione. Nonostante il sentimento c’è sempre stato determinate divergenze hanno avuto la meglio sul resto e hanno iniziato a creare tra di noi una distanza che ci ha allontanato anche più della distanza fisica. Abbiamo deciso di interrompere la storia che avevamo iniziato a costruire due anni fa perché forzare incastri e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male”.