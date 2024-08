Roberto D’Aversa chi è? Moglie, stipendio squalifica

Roberto D’Aversa è nato il 12 agosto 1975 a Stoccarda, in Germania, da genitori italiani. La sua carriera come calciatore prima e allenatore poi si è svolta integralmente in squadre italiane.

La carriera

Roberto D’Aversa ha avuto una carriera da calciatore di buon livello, incentrata principalmente sul ruolo di centrocampista.

Come professionista, ha indossato le maglie di numerosi club italiani, tra cui Pescara, Cosenza, Monza, Siena e Messina. Proprio con il Siena, il calciatore fu squalificato per sei mesi a causa del suo coinvolgimento in una indagine sul calcio scommesse.

Nonostante non abbia militato in squadre di vertice, D’Aversa ha dimostrato di possedere tenacia e visione di gioco, doti che avrebbe trasposto nella sua attività di allenatore.

Allenatore

Il suo primo incarico come allenatore è arrivato nel 2014 con la Virtus Lanciano, in serie B. La squadra da lui guidata ha dimostrato buon gioco e disciplina in campo.

Le sue più grandi soddisfazioni nel ruolo le ha conseguite con il Parma che ha preso in Serie C nel 2016 e grazie alla sua sapiente guida è riuscito a tornate nel giro di due anni e mezzo il Serie A.

Nel 2020 arriva la prima “battuta d’arresto” con l’esonero dal suo incarico di allenatore del Parma nel 2020. Tuttavia, nel mese di gennaio dell’anno successivo, D’Aversa è stato richiamato sulla panchina della squadra emiliana per tentare il suo salvataggio dalla retrocessione in serie B avvenuta al termine della stagione 2020-2021.

L’esonero

I suoi successivi incarichi lo hanno condotto a Genova sulla panchina della Sampdoria nella stagione 2021-2022, e sulla panchina del Lecce nella stagione 2023-2024.

Purtroppo uno spiacevole episodio avvenuto al termine di una partita con il Verona, con una testata data dall’allenatore ad un calciatore avversario, ne ha determinato l’esonero anticipato.

Moglie e figli

La stagione 2024-2025 segna il suo debutto sulla panchina dell’Empoli con un compenso pattuito di 600.000 euro all’anno per due anni.

Roberto D’Aversa è sposato con Claudia Di Comite e ha tre figli.